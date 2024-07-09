Какие предложения у бизнеса
Бизнес предлагает снизить норму до уровня хотя бы 50%. Как объясняет главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является самой высокой в Европе.
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В то же время директор "Днепросталь-Энерго", Василий Гончарук, стоимость электроэнергии составляет около 25% в себестоимости стальной заготовки. Далее она используется для производства основной продукции компании "Интерпайп" – это трубы и железнодорожные колеса.
Увеличение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке и ставит компанию на грань выживания. Этот факт особенно трагически может ощущаться в прифронтовом Никополе, который находится под ежедневным обстрелом российских агрессоров,
– добавляет Гончарук.