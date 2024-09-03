Витратив більше, ніж США, Тайвань та Південна Корея разом: Китай схибився на чипах
Джерело:Nikkei Asia
Схоже на те, що Китай зібрався стати світовим лідером із виробництва чипів та в технології штучного інтелекту. Принаймні, іншого логічного пояснення космічних витрат просто немає.
Гонка на мільярди
Як свідчать дані SEMI (Асоціація виробників мікросхем), у першому півріччі 2024 року Китай витратив на обладнання для виробництва чипів 25 мільярдів доларів. Це більше, аніж спільний показник США, Тайваню та Південної Кореї.
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Аналітики очікують, що загальні річні витрати Китаю на виробництво мікросхем перевалить за 50 мільярдів доларів. Тим паче, що йдеться про інвестиції в нові заводи.
Навіщо Китай витрачає шалені гроші на мікросхеми
У Пекіні припускають, що США будуть посилювати експортний контроль інноваційних чипів, щоб залишитися лідером у галузі штучного інтелекту. Щоб не залишитися поза конкуренцією, Пекін готовий витрачати космічні суми вже зараз, поки є нагода налагодити власне виробництво мікросхем.
Цікаво, що саме у Китаї багато американських компаній роблять мікросхеми. Наприклад, більш як третина доходів компаній Applied Materials, Lam Research і KLA припадає саме на китайське виробництво.