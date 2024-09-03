Гонка на миллиарды

Как свидетельствуют данные SEMI (Ассоциация производителей микросхем), в первом полугодии 2024 года Китай потратил на оборудование для производства чипов 25 миллиардов долларов. Это больше, чем общий показатель США, Тайваня и Южной Кореи.

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Аналитики ожидают, что общие годовые расходы Китая на производство микросхем перевалит за 50 миллиардов долларов. Тем более, что речь идет об инвестициях в новые заводы.

Зачем Китай тратит бешеные деньги на микросхемы

В Пекине предполагают, что США будут усиливать экспортный контроль инновационных чипов, чтобы остаться лидером в области искусственного интеллекта. Чтобы не остаться вне конкуренции, Пекин готов тратить космические суммы уже сейчас, пока есть возможность наладить собственное производство микросхем.

Интересно, что именно в Китае многие американские компании делают микросхемы. Например, более трети доходов компаний Applied Materials, Lam Research и KLA приходится именно на китайское производство.