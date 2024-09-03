Инвестиции в энергетику

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины", рассказал для 24 Канала, что ветровые электростанции являются перспективной инвестиционной возможностью в энергетике. Они менее чувствительны к изменениям в солнечном освещении и обеспечивают стабильный график производства электроэнергии.

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Чтобы больше, батарейные системы сохранения энергии, гидроэлектростанции и ветряки отражают дух времени и соответствуют долгосрочным планам устойчивого развития.

Святослав Павлюк Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Кроме того, они могут работать зимой, тогда как солнечные станции работают мало, или вообще не работают.

Святослав Павлюк отметил, что для прохождения зимы и отопительного сезона Украине необходимо не менее 18 гигаватт электрической мощности. Сейчас же доступно около 13-14 гигаватт, что означает, что Украине нужно дополнительно обеспечить 3-4 гигаватт мощности.

По состоянию на июнь этого года в работе было где-то 9 – 10 гигаватт. Еще есть определенная часть в запасах, то в целом где-то 13 – 14 гигаватт. А как минимум для прохождения отопительного сезона надо 18 гигаватт. То есть нам нужно еще обеспечить 3 – 4 гигаватта генерирующей мощности,

– объясняет эксперт.

Таким образом, эксперт отметил, что перспективными направлениями для инвестиций сейчас являются газовые и ветровые станции, а также развитие накопительных станций.