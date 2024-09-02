Как выросли инвестиции фондов

Около трети фондов в Европе и Великобритании, ориентированных на ESG, увеличили свои вложения в этот сектор с 3,2 миллиарда евро в первом квартале 2022 года до 7,7 миллиарда евро.

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Рост частично объясняется повышением цен на акции оборонных компаний после вторжения России.

Также он связан с изменением взглядов инвесторов, которые согласились с правительственным аргументом о том, что поддержка оборонных производителей приносит положительный социальный эффект.

Заметьте! Сейчас продолжаются дискуссии, могут ли оборонные компании соответствовать критериям ESG. Хотя инвестиции в спорное оружие запрещены, оборона рассматривается как потенциально устойчивый сектор. Количество европейских ESG-фондов, инвестирующих более 5% в оборонные компании, выросло с 22 до 66 за два года.

Несмотря на то, что доля таких активов в общем объеме меньше 1%, сектор обороны становится все более привлекательным.

Интересно! Индекс оборонной промышленности MSCI Europe вырос в 1,8 раза с начала 2022, а инвестиции в оборонные фонды выросли с 5,8 до 17,6 млрд долларов в июле 2024 года.

В США инвестиции ESG-фондов в оборонный сектор достигли 1,2 млрд евро во втором квартале 2024 года. Политики, в частности правительство Великобритании, планируют внедрить закон для регулирования ESG-оценки компаний.