Як зросли інвестиції фондів

Близько третини фондів у Європі та Великій Британії, орієнтованих на ESG, збільшили свої вкладення в цей сектор з 3,2 мільярда євро в першому кварталі 2022 року до 7,7 мільярда євро.

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Зростання частково пояснюється підвищенням цін на акції оборонних компаній після вторгнення Росії.

Також воно пов'язане зі зміною поглядів інвесторів, які погодилися з урядовим аргументом про те, що підтримка оборонних виробників приносить позитивний соціальний ефект.

Зауважте! Нині тривають дискусії, чи можуть оборонні компанії відповідати критеріям ESG. Хоча інвестиції в суперечливу зброю заборонені, оборона розглядається як потенційно стійкий сектор. Кількість європейських ESG-фондів, що інвестують понад 5% в оборонні компанії, зросла з 22 до 66 за два роки.

Попри те, що частка таких активів у загальному обсязі менша за 1%, сектор оборони стає дедалі привабливішим.

Цікаво! Індекс оборонної промисловості MSCI Europe виріс у 1,8 рази з початку 2022 року, а інвестиції в оборонні фонди зросли з 5,8 до 17,6 млрд доларів у липні 2024 року.

У США інвестиції ESG-фондів в оборонний сектор досягли 1,2 млрд євро у другому кварталі 2024 року. Політики, зокрема уряд Великої Британії, планують впровадити закон для регулювання ESG-оцінки компаній.