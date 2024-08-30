Стимулююча інвестиція

У рамках програми "Зроблено в Україні" перший індустріальний парк отримав державне стимулювання на суму в 150 мільйонів гривень. Ці гроші повинні витратити на будівництво необхідної інфраструктури.

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Надання цих коштів є безповоротним, вони покриють 50% кошторисної вартості робіт. У рамках програми також передбачена компенсація 50% вартості приєднання до електромереж.

Який індустріальний парк отримав фінансування

Першим таке державне фінансування отримав індустріальний парк у Дніпрі. Керуюча компанія попросила про частину з необхідних 326,9 мільйонів гривень для будівництва трансформаторної підстанції.

Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а долар державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків – залучити 6 доларів додаткових приватних інвестицій,

– наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що в програмі передбачено запобіжники, які гарантують ефективне використання коштів.