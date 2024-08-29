Кешбек за купівлю українських товарів в дії

Як повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді, парламентський комітет рекомендував Раді прийняти за основу урядовий законопроєкт щодо "Національного кешбеку".

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Відтак пропонується:

до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва.

Нагадуємо! У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні" анонсував започаткування програми "Купуй українське". Відповідно до цієї програми, громадяни зможуть повертати частину коштів на спеціальну картку за покупку як продовольчих, так і не продовольчих товарів. За словами заступниці Міністра економіки України Надії Бігун, програма запрацює вже 2 вересня.