Кэшбек за покупку украинских товаров в действии

Как сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде, парламентский комитет рекомендовал Раде принять за основу правительственный законопроект о "Национальном кэшбеке".

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Поэтому предлагается:

в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кэшбек) покупателям товаров украинского производства.

Напоминаем! В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине" анонсировал начало программы "Покупай украинское". Согласно этой программе, граждане смогут возвращать часть средств на специальную карточку за покупку как продовольственных, так и не продовольственных товаров. По словам заместителя Министра экономики Украины Надежды Бегун, программа заработает уже 2 сентября.