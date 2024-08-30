Стимулирующая инвестиция
В рамках программы "Сделано в Украине" первый индустриальный парк получил государственное стимулирование на сумму в 150 миллионов гривен. Эти деньги должны потратить на строительство необходимой инфраструктуры.
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Предоставление этих средств является безвозвратным, они покроют 50% сметной стоимости работ. В рамках программы также предусмотрена компенсация 50% стоимости присоединения к электросетям.
Какой индустриальный парк получил финансирование
Первым такое государственное финансирование получил индустриальный парк в Днепре. Управляющая компания попросила о части из необходимых 326,9 миллиона гривен для строительства трансформаторной подстанции.
Подсчеты показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а доллар государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков – привлечь 6 долларов дополнительных частных инвестиций,
– отметила министр экономики Юлия Свириденко.
Она добавила, что в программе предусмотрены предохранители, которые гарантируют эффективное использование средств.