"Укрпошта" буде закуповувати скутери для своїх кур'єрів

"Укрпошта" хоче закупити скутери для кур'єрів. Поки що планують придбати 880 транспортних засобів.

Для чого "Укрпошті" скутери

"Укрпошта" планує закупити скутери аби збільшити ефективність та швидкість роботи своїх кур'єрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу пошти.

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Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" Ми прощаємось з минулим, пересаджуючи наших листонош з велосипедів на скутери.

Проєкт буде реалізовуватись на тендерній основі. Тендер оголошено на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Заявки від виробників та постачальників прийматимуться до 8 грудня 2024 року.

Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього історичного проєкту й разом з нами зробити послуги Укрпошти зручнішими для кожного клієнта та працівника,

– наголосив Смілянський.

Зверніть увагу! Втілення проєкту заплановане на 2025 рік.