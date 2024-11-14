Для чого "Укрпошті" скутери

"Укрпошта" планує закупити скутери аби збільшити ефективність та швидкість роботи своїх кур'єрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу пошти.

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Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" Ми прощаємось з минулим, пересаджуючи наших листонош з велосипедів на скутери.

Проєкт буде реалізовуватись на тендерній основі. Тендер оголошено на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Заявки від виробників та постачальників прийматимуться до 8 грудня 2024 року.

Запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього історичного проєкту й разом з нами зробити послуги Укрпошти зручнішими для кожного клієнта та працівника,

– наголосив Смілянський.

Зверніть увагу! Втілення проєкту заплановане на 2025 рік.