Мільйони під куполом: хто з депутатів заробив найбільше – аналіз YouControl

У 2024 році 387 депутатів задекларували вдвічі більше доходів, ніж у 2023-му. Середня зарплата зросла на 13%. Загальна сума грошових активів парламентарів – 14,8 мільярдів гривень (+3 мільярди гривень за рік).

Найбагатші фракції та депутати

Про це ідеться у другій частині дослідження аналітиків R&D-центру YouControl, яке охоплює статкам народних депутатів 9-го скликання, передає 24 Канал. Аналіз охоплює доходи депутатів за 2023–2024 роки з урахуванням фракційної приналежності, темпів зростання доходів та зв'язків із корпоративними групами.

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"Європейська Солідарність" – лідер за доходами

Загальний дохід фракції у 2024 році склав 4,7 мільярдів гривень (66% від усіх депутатських доходів). 98% цих коштів – доходи Петра Порошенка, який отримав дивіденди від українських та швейцарських компаній.

На другому місці – Олексій Гончаренко (9,6 мільйонів гривень), на третьому – Микола Княжицький (8,9 мільйонів гривень).

Група "За майбутнє"

Сукупний дохід – 785,1 мільйонів гривень (+11%). Лідер – Степан Івахів (584,8 мільйонів гривень), ключова фігура групи "Континіум". Другий за доходами – Іван Чайківський (51 мільйон гривень), третій – Ігор Палиця (44,6 мільйонів гривень).

"Слуга Народу"

Доходи фракції зменшилися на 7,7% і склали 687 мільйонів гривень. Топ-3:

Андрій Герус – 70,3 мільйони гривень Олександр Сова – 34,1 мільйон гривень Олег Тарасов – 22,8 мільйонів гривень

Позафракційні

23 депутати задекларували 254,5 мільйонів гривень.

Трійка з найбільшими доходами:

Олесь Довгий – 79,3 мільйонів гривень (+41%)

Олена Кондратюк – 76,8 мільйонів гривень (–10,4%)

Антон Яценко – 30,5 мільйонів гривень (–26,5%)

Група "Довіра"

Сукупні доходи – 238,7 мільйонів гривень, що на третину менше, ніж у 2023 році. Найбільше задекларував Борис Приходько – 145 мільйонів гривень, попри спад на 82,8 мільйонів гривень.