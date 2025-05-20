Самые богатые фракции и депутаты

Об этом говорится во второй части исследования аналитиков R&D-центра YouControl, которое охватывает состояние народных депутатов 9-го созыва, передает 24 Канал. Анализ охватывает доходы депутатов за 2023–2024 годы с учетом фракционной принадлежности, темпов роста доходов и связей с корпоративными группами.

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"Европейская Солидарность" – лидер по доходам

Общий доход фракции в 2024 году составил 4,7 миллиардов гривен (66% от всех депутатских доходов). 98% этих средств – доходы доходы Петра Порошенко, который получил дивиденды от украинских и швейцарских компаний.

На втором месте – Алексей Гончаренко (9,6 миллионов гривен), на третьем – Николай Княжицкий (8,9 миллионов гривен).

Группа "За будущее"

Совокупный доход – 785,1 миллионов гривен (+11%). Лидер – Степан Ивахив (584,8 миллионов гривен), ключевая фигура группы "Континиум". Второй по доходам – Иван Чайкивский (51 миллион гривен), третий – Игорь Палица (44,6 миллионов гривен).

"Слуга Народа"

Доходы фракции уменьшились на 7,7% и составили 687 миллионов гривен. Топ-3:

Андрей Герус – 70,3 миллиона гривен Александр Сова – 34,1 миллион гривен Олег Тарасов – 22,8 миллионов гривен

Внефракционные

23 депутата задекларировали 254,5 миллионов гривен.

Тройка с наибольшими доходами:

Олесь Довгий – 79,3 миллионов гривен (+41%)

Елена Кондратюк – 76,8 миллионов гривен (–10,4%)

Антон Яценко – 30,5 миллионов гривен (–26,5%)

Группа "Доверие"

Совокупные доходы – 238,7 миллионов гривен, что на треть меньше, чем в 2023 году. Больше всего задекларировал Борис Приходько – 145 миллионов гривен, несмотря на спад на 82,8 миллионов гривен.