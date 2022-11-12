Маск, Гейтс і Безос: як мільярдери втратили шалені статки цього року
Джерело:Bloomberg
Останній рік видався поганим не тільки для українських мільярдерів, але й для решти західних магнатів. Скільки втратили найбагатші люди світу, читайте у тексті.
Хто втратив найбільше статків
За рейтингом від Bloomberg, очолив першу сходинку найбагатших людей на планеті Ілон Маск. Окрім лідирування, він один з тих, хто з початку року втратив 86,6 мільярда доларів. Це найбільша сума серед 500 кандидатів.
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- Попри це, за останній час прибуток Маска збільшився на 9,6 мільярда доларів. А загальні статки мільярдера становлять 184 мільярди доларів.
- Другим у списку цього рейтингу є Бернар Арно, найбагатша людина Франції та власник французької компанії LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Статки бізнесмена – 153 мільярди доларів, а його втрати за останній рік становлять 24,8 мільярда доларів.
Менші статки – менші втрати
- Гаутам Адані, засновник Adani Group, найбільшого портового оператора Індії, очолив третє місце у рейтингу.
- Засновник Amazon Джефф Безос – другий після Маска, хто втратив втратив за рік більше ніж, 70 мільярдів доларів. Але за останній час йому вдалося підняти свій капітал на понад 10 мільярдів доларів.
- Закриває п'ятірку Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, найбільшого у світі виробника програмного забезпечення. Його статки налічують 112 мільярдів доларів. Втрати за рік складають 23,3 мільярда доларів, а останні зміни показують, що капітал Гейтса піднявся на 3,51 мільярда доларів.
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Відносини Ілона Маска з іншими країнами потребує уваги
В жовтні в адміністрації Байдена обговорювали питання щодо того, чи слід США піддати деякі з компаній Ілона Маска перевіркам національної безпеки. Мовилось, зокрема, й про угоду мільярдера щодо покупки соціальної мережі Twitter.
Я вважаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами потребують уваги. Незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я цього не стверджую. Я вважаю, що на них варто звернути увагу. Це все, що я кажу,
– заявив Джо Байден.
До слова, річ у тім, що однією зі складових угоди про придбання Twitter вартістю 44 мільярди доларів була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Ілона Маска. До групи увійшли, зокрема, принц Саудівської Аравії Альвадін бін Талал, заснована і керована вихідцем з Китаю криптобіржа Binance, а також суверенний фонд Катару.Зверніть увагу! Попадати в очікування клієнтів та бути з ним на зв'язку – прагнення будь-якої компанії. Київстар Бізнес рекомендує: не втрачайте жодного дзвінка клієнта із Віртуальною мобільною АТС, фіксуйте його шлях у CRM, поєднуйте ці системи та робіть очікувані клієнтом пропозиції за допомогою таргетованих SMS розсилок.