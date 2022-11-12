Маск, Гейтс и Безос: как миллиардеры потеряли сумасшедшее состояние в этом году

Последний год показался плохим не только для украинских миллиардеров, но и для остальных западных магнатов. Сколько потеряли богатые люди мира, читайте в тексте.

Кто потерял больше всего состояния

По рейтингу от Bloomberg возглавил первую строчку самых богатых людей на планете Илон Маск. Кроме лидирования он один из тех, кто с начала года потерял 86,6 миллиарда долларов. Это самая большая сумма среди 500 кандидатов.

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Несмотря на это, в последнее время прибыль Маска увеличилась на 9,6 миллиарда долларов. А общее состояние миллиардера составляет 184 миллиарда долларов.

Вторым в списке этого рейтинга является Бернар Арно, самый богатый человек Франции и владелец французской компании LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Состояние бизнесмена – 153 миллиарда долларов, а его потери за последний год составляют 24,8 миллиарда долларов.

Меньшее состояние – меньшие потери

Гаутам Адани, основатель Adani Group, крупнейшего портового оператора Индии, возглавил третье место в рейтинге.

Основатель Amazon Джефф Безос – второй после Маска, потерявший за год более 70 миллиардов долларов. Но за последнее время ему удалось поднять свой капитал более чем на 10 миллиардов долларов.

– второй после Маска, потерявший за год более Но за последнее время ему удалось поднять свой капитал более чем на 10 миллиардов долларов. Закрывает пятерку Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения. Его состояние насчитывает 112 миллиардов долларов. Потери за год составляют 23,3 млрд долларов, а последние изменения показывают, что капитал Гейтса поднялся на 3,51 млрд долларов.

Он один из тех, кто в течение годаСумма составляетв год. В целом состояние магната составляет 136 миллиардов долларов.

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Отношения Илона Маска с другими странами требуют внимания

В октябре в администрации Байдена обсуждали вопрос о том, следует ли США подвергнуть некоторые из компаний Илона Маска проверкам национальной безопасности. Речь, в частности, и о соглашении миллиардера о покупке социальной сети Twitter.

Я считаю, что сотрудничество и технические отношения Илона Маска с другими странами требуют внимания. Независимо от того, делает ли он что-нибудь неподобающее, я этого не утверждаю. Я считаю, что на них следует обратить внимание. Это все, что я говорю,

– заявил Джо Байден.

Кстати, дело в том, что одной из составляющих соглашения о приобретении Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов было присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Илона Маска. В группу вошли, в частности, принц Саудовской Аравии Альвадин бин Талал, основанная и управляемая выходцем из Китая криптобиржа Binance, а также суверенный фонд Катара.