Хто втратив найбільше статків

За рейтингом від Bloomberg, очолив першу сходинку найбагатших людей на планеті Ілон Маск. Окрім лідирування, він один з тих, хто з початку року втратив 86,6 мільярда доларів. Це найбільша сума серед 500 кандидатів.

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Попри це, за останній час прибуток Маска збільшився на 9,6 мільярда доларів. А загальні статки мільярдера становлять 184 мільярди доларів.

Другим у списку цього рейтингу є Бернар Арно, найбагатша людина Франції та власник французької компанії LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Статки бізнесмена – 153 мільярди доларів, а його втрати за останній рік становлять 24,8 мільярда доларів.

Менші статки – менші втрати

Гаутам Адані, засновник Adani Group, найбільшого портового оператора Індії, очолив третє місце у рейтингу.

Він один із тих, хто протягом року не втратив, а навпаки – примножив. Сума складає 59,1 мільярда доларів за рік. Загалом статки магната складають 136 мільярдів доларів.

Засновник Amazon Джефф Безос – другий після Маска, хто втратив втратив за рік більше ніж, 70 мільярдів доларів. Але за останній час йому вдалося підняти свій капітал на понад 10 мільярдів доларів.

– другий після Маска, хто втратив втратив за рік більше ніж, Але за останній час йому вдалося підняти свій капітал на понад 10 мільярдів доларів. Закриває п'ятірку Білл Гейтс, співзасновник Microsoft, найбільшого у світі виробника програмного забезпечення. Його статки налічують 112 мільярдів доларів. Втрати за рік складають 23,3 мільярда доларів, а останні зміни показують, що капітал Гейтса піднявся на 3,51 мільярда доларів.

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Відносини Ілона Маска з іншими країнами потребує уваги

В жовтні в адміністрації Байдена обговорювали питання щодо того, чи слід США піддати деякі з компаній Ілона Маска перевіркам національної безпеки. Мовилось, зокрема, й про угоду мільярдера щодо покупки соціальної мережі Twitter.

Я вважаю, що співпраця та технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами потребують уваги. Незалежно від того, чи робить він щось неналежне, я цього не стверджую. Я вважаю, що на них варто звернути увагу. Це все, що я кажу,

– заявив Джо Байден.

До слова, річ у тім, що однією зі складових угоди про придбання Twitter вартістю 44 мільярди доларів була присутність іноземних інвесторів у консорціумі Ілона Маска. До групи увійшли, зокрема, принц Саудівської Аравії Альвадін бін Талал, заснована і керована вихідцем з Китаю криптобіржа Binance, а також суверенний фонд Катару.

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