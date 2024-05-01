Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей світу: яке місце у списку він зайняв

1 травня було опубліковано рейтинг мільярдерів. Відтак, у світовий перелік найбагатших людей світу наразі потрапив також й Рінат Ахметов.

Які статки Ріната Ахметова

Відтак, Рінат Ахметов ввійшов до списку 500 найзаможніших осіб світу за версією Bloomberg. Його майно оцінюється в 6,34 мільярда доларів. Нині український бізнесмен перебуває на 438 місці, а його статки від початку року вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.

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І це попри те, що Рінат Ахметов, який володів величезними активами у металургійній та вугільній промисловості, поніс чи не найбільші матеріальні втрати через війну. Він залишився без заводів, вугільних шахт, а медійний бізнес – "Медіа Групу Україна" Ахметов закрив влітку сам, щоб не потрапити під дію закону про олігархів.

Хто потрапив у трійку найбагатших людей

Перше місце у рейтингу посів французький бізнесмен Бернар Арно , який має контрольний пакет у компанії LVMH. Його на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів, тобто від початку року вони зросли аж на 7 мільярдів доларів.

у рейтингу посів французький бізнесмен , який має контрольний пакет у компанії LVMH. Його на сьогодні становлять 215 мільярдів доларів, тобто від початку року вони зросли аж на 7 мільярдів доларів. Друге місце у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon – Джефф Безос , статки якого оцінюють у 198 мільярдів доларів. За рік він додав аж 20,8 мільярда доларів.

у списку посідає засновник і колишній гендиректор Amazon – , статки якого оцінюють у 198 мільярдів доларів. За рік він додав аж 20,8 мільярда доларів. На третьому місці рейтингу – засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із своїми 194 мільярдами доларів.

Хто ще входить до першої десятки мільярдерів? До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли: Марк Цукерберг (153 мільярди доларів), Білл Гейтс (149 мільярда доларів), Ларрі Пейдж (146 мільярдів доларів), Сергій Брін (138 мільярдів доларів), Стів Балмер (130 мільярдів доларів), Воррен Баффет (132 мільярди доларів) та Ларрі Еллісон (129 мільярдів доларів).

Міжнародна група Metinvest BV, у якій Ахметов має контрольний пакет акцій, володіла величезним металургійним заводом "Азовсталь", який став останньою лінією оборони України в нині окупованому місті Маріуполь.