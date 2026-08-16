Зарплати під 90 тисяч гривень: назвали сферу, де працівники отримують ледь не найбільше
Зарплати в Україні продовжують зростати, але рівень доходів працівників сильно залежить від регіону та сфери діяльності. Особливо помітна різниця у Києві, де середня зарплата суттєво перевищує загальноукраїнський показник.
Скільки в середньому заробляли українці
У червні 2026 року найбільші зарплати в столиці у середньому фіксували у працівників сфери інформації та телекомунікацій – їхній дохід сягнув майже 89 тисяч гривень. Водночас у деяких інших галузях середня зарплата була більш ніж удвічі нижчою, пише "Судово-юридична газета".
За даними державної статистики, у червні 2026 року середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій по Україні становила 32 783 гривні.
У Києві ситуація значно вигідніша для працівників. Середня зарплата у столиці досягла 48 393 гривень. За місяць цей показник збільшився на 2,7% порівняно з травнем. Таким чином, середній працівник у столиці отримував приблизно на 15,6 тисячі гривень більше, ніж у середньому по країні.
Хто в Києві заробляє найбільше
Найвищі зарплати традиційно припадають на сферу інформації та телекомунікацій. У червні 2026 року середній рівень оплати праці тут становив:
- 77 931 гривню – по Україні;
- 88 878 гривень – у Києві.
Ще дві галузі також помітно випереджають загальний рівень зарплат. У фінансовій та страховій діяльності середня оплата становила 61 047 гривень по Україні та 69 403 гривні у Києві.
У професійній, науковій та технічній діяльності показники були дещо нижчими – 40 845 гривень по країні та 52 627 гривень у столиці.
Де зарплати найнижчі
На протилежному кінці зарплатного рейтингу опинилися охорона здоров'я та соціальна допомога. У червні середня зарплата в цій сфері становила 22 274 гривні по Україні. У Києві працівники отримували більше – 31 843 гривні, однак навіть столичний показник суттєво поступається доходам у сфері інформації та телекомунікацій.
Також відносно невисокі зарплати зафіксували в таких галузях:
- Адміністративне та допоміжне обслуговування – 22 855 гривень по Україні та 32 015 гривень у Києві;
- Тимчасове розміщування й організація харчування – 23 138 гривень та 26 416 гривень відповідно;
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 25 089 гривень та 34 352 гривень;
- Освіта – 25 394 гривні та 32 060 гривень.
Скільки платять в інших сферах Києва
Статистика також показує, як відрізняється оплата праці в інших видах економічної діяльності столиці. У червні 2026 року середня зарплата становила:
- сільське, лісове та рибне господарство – 53 294 гривні;
- промисловість – 32 755 гривень;
- добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 43 400 гривень;
- переробна промисловість – 33 905 гривень;
- будівництво – 25 077 гривень;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів і мотоциклів – 46 461 гривня;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 34 352 гривні;
- операції з нерухомим майном – 26 416 гривень;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 57 755 гривень;
- державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування – 71 158 гривень;
- водопостачання, каналізація та поводження з відходами – 34 507 гривень;
- надання інших видів послуг – 57 755 гривень.
Таким чином, у Києві високі доходи отримують не лише працівники IT та телекомунікацій. Наприклад, у державному управлінні й обороні середня зарплата перевищила 71 тисячу гривень, а в енергетиці – 57,7 тисячі.