Зарплати під 90 тисяч гривень: назвали сферу, де працівники отримують ледь не найбільше

Зарплати в Україні продовжують зростати, але рівень доходів працівників сильно залежить від регіону та сфери діяльності. Особливо помітна різниця у Києві, де середня зарплата суттєво перевищує загальноукраїнський показник.

Скільки в середньому заробляли українці

У червні 2026 року найбільші зарплати в столиці у середньому фіксували у працівників сфери інформації та телекомунікацій – їхній дохід сягнув майже 89 тисяч гривень. Водночас у деяких інших галузях середня зарплата була більш ніж удвічі нижчою, пише "Судово-юридична газета".

За даними державної статистики, у червні 2026 року середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій по Україні становила 32 783 гривні.

У Києві ситуація значно вигідніша для працівників. Середня зарплата у столиці досягла 48 393 гривень. За місяць цей показник збільшився на 2,7% порівняно з травнем. Таким чином, середній працівник у столиці отримував приблизно на 15,6 тисячі гривень більше, ніж у середньому по країні.

Хто в Києві заробляє найбільше

Найвищі зарплати традиційно припадають на сферу інформації та телекомунікацій. У червні 2026 року середній рівень оплати праці тут становив:

77 931 гривню – по Україні;

88 878 гривень – у Києві.

Ще дві галузі також помітно випереджають загальний рівень зарплат. У фінансовій та страховій діяльності середня оплата становила 61 047 гривень по Україні та 69 403 гривні у Києві.

У професійній, науковій та технічній діяльності показники були дещо нижчими – 40 845 гривень по країні та 52 627 гривень у столиці.

Де зарплати найнижчі

На протилежному кінці зарплатного рейтингу опинилися охорона здоров'я та соціальна допомога. У червні середня зарплата в цій сфері становила 22 274 гривні по Україні. У Києві працівники отримували більше – 31 843 гривні, однак навіть столичний показник суттєво поступається доходам у сфері інформації та телекомунікацій.

Також відносно невисокі зарплати зафіксували в таких галузях:

Адміністративне та допоміжне обслуговування – 22 855 гривень по Україні та 32 015 гривень у Києві; Тимчасове розміщування й організація харчування – 23 138 гривень та 26 416 гривень відповідно; Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 25 089 гривень та 34 352 гривень; Освіта – 25 394 гривні та 32 060 гривень.

Скільки платять в інших сферах Києва

Статистика також показує, як відрізняється оплата праці в інших видах економічної діяльності столиці. У червні 2026 року середня зарплата становила:

сільське, лісове та рибне господарство – 53 294 гривні;

промисловість – 32 755 гривень;

добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 43 400 гривень;

переробна промисловість – 33 905 гривень;

будівництво – 25 077 гривень;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів і мотоциклів – 46 461 гривня;

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність – 34 352 гривні;

операції з нерухомим майном – 26 416 гривень;

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 57 755 гривень;

державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування – 71 158 гривень;

водопостачання, каналізація та поводження з відходами – 34 507 гривень;

надання інших видів послуг – 57 755 гривень.

Таким чином, у Києві високі доходи отримують не лише працівники IT та телекомунікацій. Наприклад, у державному управлінні й обороні середня зарплата перевищила 71 тисячу гривень, а в енергетиці – 57,7 тисячі.