В яких областях найвищі зарплати по Україні
За рік середня зарплата в Україні зросла на 6 тисяч гривень. Про це повідомили у Держслужбі зайнятості, пише "РБК-Україна".
Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік рівень зарплатних пропозицій зріс приблизно на 25%.
Найбільші середні зарплати сьогодні пропонують роботодавці у таких областях:
- Київ – 38 тисяч гривень;
- Вінницька область – 36 тисяч гривень;
- Херсонська область – 34 тисячі гривень;
- Дніпропетровська область – 31 тисяча гривень;
- Харківська область – 31 тисяча гривень.
Яким спеціалістам готові платити найбільше
У Держслужбі зайнятості пояснюють, що найвищі зарплати отримують фахівці з високою кваліфікацією, значним досвідом роботи або ті, хто працює у професіях із дефіцитом кадрів. До переліку вакансій із найбільшими зарплатними пропозиціями увійшли:Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- операційний директор – 92 000 гривень;
- водій міжнародних перевезень – 66 000 гривень;
- рієлтор – 58 000 гривень;
- автомаляр – 57 000 гривень;
- програміст – 52 000 гривень;
- автослюсар – 47 000 гривень;
- шеф-кухар – 46 000 гривень;
- кранівник – 37 000 гривень.
Кому платять найменше
Найнижчі зарплати роботодавці пропонують працівникам, які виконують нескладну або некваліфіковану роботу й не потребують спеціальної освіти чи тривалого навчання. До таких професій належать:
- двірник;
- прибиральник;
- кухонний робітник;
- мийник посуду;
- листоноша;
- укладальник-пакувальник.
Для більшості таких вакансій роботодавці пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.
До слова, український IT-ринок також продовжує демонструвати зростання зарплат. За підсумками червня 2026 року медіанна зарплата розробників піднялася до 3 500 доларів, а найбільш високооплачувані спеціалісти заробляють понад 7 тисяч доларів на місяць.
Найвищі медіанні зарплати зафіксували одразу у трьох містах України: Київ, Тернопіль та Черкаси (3 900 доларів). Майже не відстає Львів із медіанною зарплатою 3 800 доларів.