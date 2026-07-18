В яких областях найвищі зарплати по Україні

За рік середня зарплата в Україні зросла на 6 тисяч гривень. Про це повідомили у Держслужбі зайнятості, пише "РБК-Україна".

Для порівняння, у червні 2025 року роботодавці в середньому пропонували 24 тисячі гривень. Таким чином, за рік рівень зарплатних пропозицій зріс приблизно на 25%.

Найбільші середні зарплати сьогодні пропонують роботодавці у таких областях:

Київ – 38 тисяч гривень; Вінницька область – 36 тисяч гривень; Херсонська область – 34 тисячі гривень; Дніпропетровська область – 31 тисяча гривень; Харківська область – 31 тисяча гривень.

Яким спеціалістам готові платити найбільше

У Держслужбі зайнятості пояснюють, що найвищі зарплати отримують фахівці з високою кваліфікацією, значним досвідом роботи або ті, хто працює у професіях із дефіцитом кадрів. До переліку вакансій із найбільшими зарплатними пропозиціями увійшли:

операційний директор – 92 000 гривень;

водій міжнародних перевезень – 66 000 гривень;

рієлтор – 58 000 гривень;

автомаляр – 57 000 гривень;

програміст – 52 000 гривень;

автослюсар – 47 000 гривень;

шеф-кухар – 46 000 гривень;

кранівник – 37 000 гривень.

Кому платять найменше

Найнижчі зарплати роботодавці пропонують працівникам, які виконують нескладну або некваліфіковану роботу й не потребують спеціальної освіти чи тривалого навчання. До таких професій належать:

двірник;

прибиральник;

кухонний робітник;

мийник посуду;

листоноша;

укладальник-пакувальник.

Для більшості таких вакансій роботодавці пропонують мінімальну заробітну плату, яка у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць.

До слова, український IT-ринок також продовжує демонструвати зростання зарплат. За підсумками червня 2026 року медіанна зарплата розробників піднялася до 3 500 доларів, а найбільш високооплачувані спеціалісти заробляють понад 7 тисяч доларів на місяць.

Найвищі медіанні зарплати зафіксували одразу у трьох містах України: Київ, Тернопіль та Черкаси (3 900 доларів). Майже не відстає Львів із медіанною зарплатою 3 800 доларів.