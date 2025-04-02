Великих автовиробників оштрафували на 458 мільйонів євро за картельну змову

Європейська комісія оштрафувала низку великих автовиробників і Європейську асоціацію виробників автомобілів (ACEA) на 458 мільйонів євро за участь у картелі, пов'язаному з утилізацією машин.

У чому звинуватили автовиробників

Регулятор виявив, що компанії та ACEA понад 15 років укладали антиконкурентні угоди і брали участь у скоординованих діях у цій галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс".

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ЄК оштрафувала:

Stellantis,

Ford Motor,

Bayerische Motoren Werke AG,

Mitsubishi,

Honda,

Hyundai / Kia,

Jaguar Land Rover / Tata,

Mazda,

Opel,

General Motors,

Suzuki,

Toyota,

Volkswagen,

Volvo,

Renault / Nissan, які виплатять найбільший штраф — 81 мільйон євро.

Рейди виявили порушення

Європейська комісія виявила, що картель, який займався маніпуляціями з простроченими автомобілями, діяв з травня 2002 року по вересень 2017 року.

Це сталося після серії рейдів, проведених Комісією у компаніях, причетних до картелю, три роки тому. За даними Комісії, Європейська асоціація автовиробників (ACEA) сприяла зустрічам і комунікації між залученими компаніями для координації їхньої діяльності.

Довідково. Утилізація відпрацьованих транспортних засобів передбачає систематичний демонтаж транспортних засобів, які більше не придатні для використання, що полегшує їх переробку та відповідальну утилізацію.

Антимонопольний орган Європейського Союзу повідомив, що кілька компаній досягли домовленості про утримання від конкуренції у просуванні придатності своїх автомобілів до переробки вторинної сировини.

у просуванні придатності своїх автомобілів до переробки вторинної сировини. Крім того, ці компанії погодилися не розголошувати кількість перероблених матеріалів , використаних у виробництві нових автомобілів.

, використаних у виробництві нових автомобілів. Вони також погодилися не платити авторозбірникам за переробку транспортних засобів, що відслужили свій термін.

Важливо. Закони ЄС вимагають, щоб автовиробники несли витрати на переробку таких транспортних засобів, якщо це необхідно, що дає змогу власникам автомобілів утилізувати автомобілі безоплатно за допомогою розбирача.

Позиція автовиробників

Усі автовиробники визнали правопорушення в обмін на 10%-ве зниження штрафів. Зокрема, у заяві Stellantis йдеться про те, що компанія визнала рішення антимонопольного органу ЄС, співпрацюючи з ним упродовж усього розслідування.

Mercedes-Benz, яка також входила в картель, але надала інформацію про нього регулятору, уникла штрафу,

– ідеться у статті.

Тодія як британське Управління із захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) у ході аналогічного розслідування оштрафувало групу автовиробників і дві галузеві асоціації на 99,5 мільйона доларів.