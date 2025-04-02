В чем обвинили автопроизводителей

Регулятор обнаружил, что компании и ACEA более 15 лет заключали антиконкурентные соглашения и участвовали в скоординированных действиях в этой области, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".

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ЕК оштрафовала:

Stellantis,

Ford Motor,

Bayerische Motoren Werke AG,

Mitsubishi,

Хонда,

Hyundai / Kia,

Jaguar Land Rover / Tata,

Мазда,

Opel,

General Motors,

Сузуки,

Toyota,

Фольксваген,

Volvo,

Renault/Nissan, которые выплатят самый большой штраф - 81 миллион евро.

Рейды выявили нарушения

Европейская комиссия обнаружила, что картель, который занимался манипуляциями с просроченными автомобилями, действовал с мая 2002 года по сентябрь 2017 года.

Это произошло после серии рейдов, проведенных Комиссией в компаниях, причастных к картелю, три года назад. По данным Комиссии, Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) способствовала встречам и коммуникации между вовлеченными компаниями для координации их деятельности.

Справочно. Утилизация отработанных транспортных средств предусматривает систематический демонтаж транспортных средств, которые больше не пригодны для использования, что облегчает их переработку и ответственную утилизацию.

Антимонопольный орган Европейского Союза сообщил, что несколько компаний достигли договоренности о воздержании от конкуренции в продвижении пригодности своих автомобилей к переработке вторичного сырья.

в продвижении пригодности своих автомобилей к переработке вторичного сырья. Кроме того, эти компании согласились не разглашать количество переработанных материалов , использованных в производстве новых автомобилей.

, использованных в производстве новых автомобилей. Они также согласились не платить авторазборщикам за переработку отслуживших свой срок транспортных средств.

Важно. Законы ЕС требуют, чтобы автопроизводители несли расходы на переработку таких транспортных средств, если это необходимо, что позволяет владельцам автомобилей утилизировать автомобили безвозмездно с помощью разборщика.

Позиция автопроизводителей

Все автопроизводители признали правонарушения в обмен на 10%-ное снижение штрафов. В частности, в заявлении Stellantis говорится о том, что компания признала решение антимонопольного органа ЕС, сотрудничая с ним на протяжении всего расследования.

Mercedes-Benz, которая также входила в картель, но предоставила информацию о нем регулятору, избежала штрафа,

– говорится в статье.

Тодия как британское Управление по защите конкуренции и рынков (Competition and Markets Authority, CMA) в ходе аналогичного расследования оштрафовало группу автопроизводителей и две отраслевые ассоциации на 99,5 миллиона долларов.