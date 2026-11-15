Київстар підняв ціну на найдешевший тариф: що змінилося

У листопаді 2026 року Київстар переглянув вартість тарифних планів для абонентів передплати та контракту. У середньому ціни зросли на 100 – 150 гривень.

Який найдешевший тариф Київстару у листопаді 2026 року

Серед актуальних пакетів послуг для фізичних осіб найдешевшим є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Його вартість становить 470 гривень на місяць, повідомляє оператор.

Водночас у Київстару є й дешевші пропозиції, але вони доступні не всім абонентам. Ідеться про спеціальні тарифні плани для пенсіонерів, людей з інвалідністю та дітей віком від 6 до 16 років.

За 470 гривень на місяць користувачі тарифу "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" отримують:

40 ГБ мобільного інтернету, з яких 18 ГБ можна використовувати в роумінгу;

безлімітні дзвінки всередині мережі Київстар;

500 хвилин для розмов в Україні та за кордоном;

500 SMS;

домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

Крім основного наповнення, абонентам доступні дві Суперсили на вибір. Серед додаткових можливостей:

Київстар ТБ із понад 390 каналами, фільмами та серіалами;

YouTube Premium Lite;

SIM-картка для другого телефона;

додатковий номер на поточній SIM-картці;

ще 5 ГБ інтернету в роумінгу;

послуга "Соцмережі та месенджери".

Як змінилося наповнення тарифу після подорожчання

До перегляду цін "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" коштував 370 гривень на місяць. За старою вартістю ним і далі можуть користуватися абоненти, які підключили пакет до 4 листопада 2026 року.

Раніше тариф передбачав таке 40 ГБ мобільного інтернету, з яких 15 ГБ діяли в роумінгу, 300 хвилин для дзвінків та 300 SMS в Україні. Таким чином, оновлені умови передбачають більше можливостей для абонентів, зокрема хвилин для дзвінків та SMS.

Крім того, Київстар дещо переглянув перелік доступних Суперсил. Ще одна зміна стосується мобільних застосунків: кількість програм, якими можна користуватися без тарифікації, збільшили з 20 до 23.

Нагадаємо, що на початку листопада суттєво змінилася вартість і спеціальних пропозицій. Зокрема, Київстар запустив новий тариф для пенсіонерів. Він зріс у ціні з 220 до 370 гривень на місяць разом зі збільшенням обсягу послуг, якщо порівнювати з попередньою версією.