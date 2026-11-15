"Киевстар" повысил цену на самый дешевый тариф: что изменилось

"Киевстар" повысил цену на самый дешевый тариф / Фото: Pexels
В ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифных планов для абонентов с предоплатой и по контракту. В среднем цены выросли на 100 – 150 гривен.
Какой самый дешевый тариф "Киевстара" в ноябре 2026 года
Среди актуальных пакетов услуг для физических лиц самым дешевым является "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Его стоимость составляет 470 гривен в месяц, сообщает оператор.
В то же время у "Киевстара" есть и более дешевые предложения, но они доступны не всем абонентам. Речь идет о специальных тарифных планах для пенсионеров, людей с инвалидностью и детей в возрасте от 6 до 16 лет.
За 470 гривен в месяц пользователи тарифа "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" получают:
- 40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге;
- безлимитные звонки внутри сети "Киевстар";
- 500 минут для разговоров в Украине и за рубежом;
- 500 SMS;
- домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.
Помимо основного пакета, абонентам доступны две "Суперсилы" на выбор. Среди дополнительных возможностей:
- "Киевстар ТВ" с более чем 390 каналами, фильмами и сериалами;
- YouTube Premium Lite;
- SIM-карта для второго телефона;
- дополнительный номер на текущей SIM-карте;
- что еще 5 ГБ интернета в роуминге;
- услуга "Соцсети и мессенджеры".
Как изменилось содержание тарифа после подорожания
До пересмотра цен тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" стоил 370 гривен в месяц. По старой стоимости им и дальше могут пользоваться абоненты, подключившие пакет до 4 ноября 2026 года.
Ранее тариф предусматривал такой объем мобильного интернета – 40 ГБ, из которых 15 ГБ действовали в роуминге, 300 минут для звонков и 300 SMS в Украине. Таким образом, обновленные условия предусматривают больше возможностей для абонентов, в частности минут для звонков и SMS.
Кроме того, Киевстар несколько пересмотрел перечень доступных "Суперсил". Еще одно изменение касается мобильных приложений: количество программ, которыми можно пользоваться без тарификации, увеличили с 20 до 23.
Напомним, что в начале ноября существенно изменилась стоимость специальных предложений. В частности, тарифный план " "Киевстар" запустил новый тариф для пенсионеров ". Его стоимость выросла с 220 до 370 гривен в месяц наряду с увеличением объема услуг по сравнению с предыдущей версией.
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