Лідер десятиліття: оприлюднено рейтинг найдорожчих брендів у сфері оборони та авіації

Попит на безпеку, технології та інновації формує новий ландшафт у світовій аерокосмічній галузі. За даними щорічного звіту Brand Finance Aerospace & Defence 2025, американська Boeing залишається найдорожчим брендом у цій сфері, тоді як шведська Saab і британський Rolls-Royce демонструють найдинамічніше зростання.

Boeing знову лідер

За останній рік вартість бренду Boeing зросла на 12%, досягнувши 18,2 мільярда доларів. Про це йдеться у новому звіті Brand Finance Aerospace & Defence 2025, передає 24 Канал.

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Таке зростання пояснюється активним відновленням глобального авіаційного сектора, а також успішною роботою оборонного й космічного напрямів компанії.

На другій позиції – Airbus із показником 16,7 мільярдів доларів, а третє місце посіла американська Lockheed Martin – 11 мільярдів доларів.

У десятку також увійшли:

GE Aerospace (США) – 8,7 мільярдів доларів,

Northrop Grumman (США) – 6,3 мільярди доларів,

BAE Systems (Велика Британія) – 6,1 мільярд доларів,

General Dynamics (США),

Safran (Франція),

Raytheon (США),

Rolls-Royce (Велика Британія).

Компанії з найкращою динамікою

Варто зазначити, що Rolls-Royce продемонстрував найвищу динаміку серед топ-10 – зростання на 44%, до 4,5 мільярдів доларів.

Справжнім проривом став бренд шведської оборонної компанії Saab, який показав найбільше зростання у 2025 році – на 59%, до 1,4 мільярди доларів, що пов'язують зі зростанням попиту на оборонні технології в Європі.

Загалом у 2025 році вартість 25 провідних брендів у галузі зросла на 10%, що стало результатом підвищення оборонних бюджетів, пожвавлення авіаційної галузі та активного розвитку комерційного космосу.

Окрему відзнаку отримала американська компанія SpaceX, яку назвали найсильнішим брендом у галузі – її Brand Strength Index (BSI) склав 90,1 зі 100, що відповідає рейтингу AAA+.