Поставки, найімовірніше, перенесуть

Про це повідомив генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю Financial Times, інформує 24 Канал. За його словами, замовлення на літаки були оформлені задовго до ситуації.

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"Якщо на ці літаки накладуть мита, є велика ймовірність, що ми перенесемо постачання", – зазначив О'Лірі.

Ryanair замовила 25 нових літаків Boeing, перші з яких мали надійти вже в серпні цього року. Проте, за словами керівника компанії, поставки можуть бути перенесені на весну 2026 року – ймовірно, на березень або квітень.

"Ми можемо відкласти отримання і сподіватися, що здоровий глузд візьме гору", – додав він.

Хто має сплачувати мито

Також О'Лірі підкреслив, що між авіакомпаніями та виробниками розгорнуться серйозні дискусії щодо того, хто саме повинен буде покривати витрати на мита.

Авіакомпанії стверджуватимуть, що це відповідальність виробника. Водночас виробники, ймовірно, наполягатимуть, що платити має авіакомпанія,

– сказав він.

Подібну позицію раніше висловив і глава Delta Air Lines Ед Бастіан, заявивши, що його компанія також може зупинити отримання літаків Airbus, якщо доведеться сплачувати імпортні мита.

За даними аналітичної компанії Cirium, цього року Delta очікує поставку 10 широкофюзеляжних літаків Airbus.

Ба більше, Китай узагалі наказав національним авіакомпаніям призупинити подальші закупівлі літаків американської компанії Boeing, а також будь-якого авіаційного обладнання та запчастин виробництва США.