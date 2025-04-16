Boeing снова лидер

За последний год стоимость бренда Boeing выросла на 12%, достигнув 18,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в новом отчете Brand Finance Aerospace & Defence 2025, передает 24 Канал.

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Такой рост объясняется активным восстановлением глобального авиационного сектора, а также успешной работой оборонного и космического направлений компании.

На второй позиции – Airbus с показателем 16,7 миллиардов долларов, а третье место заняла американская Lockheed Martin – 11 миллиардов долларов.

В десятку также вошли:

GE Aerospace (США) – 8,7 миллиардов долларов,

Northrop Grumman (США) – 6,3 миллиарда долларов,

BAE Systems (Великобритания) – 6,1 миллиард долларов,

General Dynamics (США),

Safran (Франция),

Raytheon (США),

Rolls-Royce (Великобритания).

Компании с лучшей динамикой

Стоит отметить, что Rolls-Royce продемонстрировал самую высокую динамику среди топ-10 – рост на 44%, до 4,5 миллиардов долларов.

Настоящим прорывом стал бренд шведской оборонной компании Saab, который показал наибольший рост в 2025 году – на 59%, до 1,4 миллиарда долларов, что связывают с ростом спроса на оборонные технологии в Европе.

Всего в 2025 году стоимость 25 ведущих брендов в отрасли выросла на 10%, что стало результатом повышения оборонных бюджетов, оживления авиационной отрасли и активного развития коммерческого космоса.

Отдельную награду получила американская компания SpaceX, которую назвали самым сильным брендом в отрасли – ее Brand Strength Index (BSI) составил 90,1 из 100, что соответствует рейтингу AAA+.