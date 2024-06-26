Qatar Airways отримали статус найкращої авіакомпанії у світі
Джерело:CNBC
Саме азійські авіакомпанії вважаються найкращими у світі. Відтак торік Qatar Airways посіли друге місце у рейтингу, а вже цьогоріч авіакомпанії вдалося вкотре очолити вершину.
Знову найкраща у світі
Відповідно до рейтингу авіакомпаній Skytrax, Qatar Airways визнали найкращою у світі вже 8 раз. З 2011 року авіакомпанія посідає найвищі місця у рейтингу.
До теми Усе вирішила одна оливка: урок від American Airlines на 40 тисяч доларівНагадуємо! Торік Qatar Airways посіли друге місце серед інших авіакомпаній у світі.
Водночас друге місце цього року зайняла авіакомпанія Singapore Airlines, а третє – Emirates.
Відомо, що азійські авіакомпанії домінують у рейтингу, зокрема у першій десятці. Крім того, серед лідерів рейтингу немає жодної американської авіакомпанії.
Delta Air Lines посіла найвищу позицію серед американських авіакомпаній – 21-ше місце, що на одну позицію нижче, ніж минулого року,
– йдеться в повідомленні.
Як визначають переможця
Визначали найкращу авіакомпанію світу у 2024 – 2023 роках клієнти з понад 100 країн світу. Крім рейтингу найкращих від Skytrax були вручені ще й інші нагороди, враховуючи регіональні розбивки та нагороди за різні типи перельотів.
- Qatar Airways були визнані також найкращим бізнес-класом у світі. Нагорода найкращої авіакомпанії на Близькому Сході теж відійшла їй.
- Singapore Airlines очолила списки найкращих бортпровідників та найкращого першого класу, а також найкращої авіакомпанії в Азії.
- Малайзійська AirAsia очолила список найкращих лоукостерів.
- Сінгапурська Scoot була названа найкращим лоукостером для далекомагістральних перельотів.
Серед американських авіа Delta Air Lines очолила регіональний топ-10 у Північній Америці. Нижче по списку за нею йдуть Air Canada, United Airlines, Porter Airlines та Air Transat.