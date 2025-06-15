Зріс попит на гібридні автівки: які найпопулярніші моделі травня

У травні 2025 року в Україні зареєстрували понад 3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Популярність гібридних авто

Гібриди продовжують зміцнювати свої позиції на українському авторинку. Нові автомобілі становили 60% від загальної кількості, що також демонструє позитивну динаміку – торік ця частка була меншою і становила 55%, повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.

Дивіться також Продажі китайських електромобілів у ЄС зросли до максимуму за 9 місяців

Лідери серед нових гібридів:

TOYOTA RAV-4 – беззаперечний лідер сегменту з 439 реєстраціями;

NISSAN Qashqai – друге місце із 91 автомобілем;

AUDI Q8 – на третьому місці, з 79 одиницями.

Найпопулярніші гібриди з пробігом:

TOYOTA Prius – стабільний фаворит українських водіїв, 101 авто;

KIA Niro – друге місце з 65 реєстраціями;

FORD Fusion (американська версія) – замикає трійку лідерів, 59 авто.

Тренд на економічність та екологічність

Зростання інтересу до гібридних моделей в Україні свідчить про посилення тренду на більш економічні та екологічні рішення серед водіїв. Експерти прогнозують, що до кінця року частка гібридів у загальному обсязі реєстрацій лише зростатиме.