Гібридні авто в тренді: трійка найпопулярніших моделей в Україні

У 2024 році український ринок гібридних автомобілів демонстрував значне зростання: кількість зареєстрованих гібридів (HEV і PHEV) збільшилася на 39% порівняно з 2023 роком.

Українці купують нові гібридні авто

За даними Укравтопрому, автопарк України поповнили 23 900 таких транспортних засобів, інформує 24 Канал. При цьому більшість гібридів (57%) були новими, хоча ця частка знизилася у порівнянні з попереднім роком, коли вона становила 63%.

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Серед нових гібридів абсолютним лідером продажів став кросовер Toyota RAV-4, із 3101 зареєстрованим авто. На другому місці опинилася Toyota Camry (781 одиниця), а замикає трійку лідерів Nissan Qashqai із результатом 777 проданих автомобілів.

Сегмент уживаних гібридів також показав стабільний попит. Найпопулярнішим автомобілем став Ford Fusion US із 896 реєстраціями. На другій позиції — Toyota Prius (609 одиниць), а третє місце зайняв Toyota RAV-4, який був популярним як серед нових, так і серед вживаних автомобілів (586 одиниць).

Такий динамічний розвиток гібридного сегмента в Україні свідчить про зростання інтересу споживачів до екологічно чистих і енергоефективних рішень на ринку авто.