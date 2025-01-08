Ринок нових вантажівок

В українському ринку нових вантажівок фіксують зрослання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на асоціацію Укравтопрому.

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Зокрема, у грудні було реалізовано 1354 таких авто, що на 24% більше, ніж у листопаді. Також реєстрації зросли на 17% у порівнянні з груднем 2023 року.

У десятку найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто року увійшли: