Рынок новых грузовиков

На украинском рынке новых грузовиков фиксируют рост. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию Укравтопрома.

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В частности, в декабре было реализовано 1354 таких авто, что на 24% больше, чем в ноябре. Также регистрации выросли на 17% по сравнению с декабрем 2023 года.

В десятку самых популярных марок рынка новых коммерческих авто года вошли:

  • Renault – 3271 авто;
  • Citroen – 1205;
  • MAN – 993;
  • Ford – 844;
  • Scania – 761;
  • Mercedes-Benz – 625;
  • Peugeot – 614;
  • Volkswagen – 554;
  • Iveco – 545;
  • Hyundai – 474