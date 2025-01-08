Рынок новых грузовиков

На украинском рынке новых грузовиков фиксируют рост. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию Укравтопрома.

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В частности, в декабре было реализовано 1354 таких авто, что на 24% больше, чем в ноябре. Также регистрации выросли на 17% по сравнению с декабрем 2023 года.

В десятку самых популярных марок рынка новых коммерческих авто года вошли: