Як знамениті мільярдери побудували свій бізнес: 7 найкращих книг про історії успіху

Біографії та історії успіху творців великого бізнесу завжди привертають увагу читачів. Адже часто секрети стратегій і побудови великих міжнародних компаній, величезних статків та неймовірних ідей, що переросли у багатомільярдну справу, мотивують також ставати підприємцями.

У світ існує чимало успішних бізнесменів, готових з легкістю розкрити свій секрет успіху. А все для того, щоб хтось із читачів почерпнув корисне з їхніх слів і згодом перевершив їх у своєму бізнесі.

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Пропонуємо добірку книг, яка може надихнути на створення власного бізнесу, розкриє залаштункові деталі життя знаменитих багатіїв, розкаже не тільки про їхні злети, але й падіння. А головне – покаже, що Джеф Безос, Марвін Бауер чи Воррен Баффет колись теж були початківцями, які не знали, з чого ж почати. Тож вмощуйтесь зручніше та обирайте книгу для натхненних вихідних.

7 книг про знаменитих бізнесменів

"Марвін Бауер, засновник McKinsey & Company", Елізабет Едершайм

Книга про Марвіна Бауер розкриє стратегії управлінського консалтингу / Фото Фабула

Біографиня Елізабет Едершайм розповідає про Марвіна Бауера, засновника провідної компанії з надання консультаційних послуг у галузі бізнесу. Свою професію Марвін у буквальному значенні слова винайшов. Він перетворив посередню фірму на провідну компанію у новій сфері діяльності – управлінський консалтинг.

Марвін Бауер дав компанії нове життя, завдяки своїй сміливості та проникливості вирішив брати на роботу молодь з університетів і надавати їм можливість працювати безпосередньо з лідерами бізнесу. Його відданість інтересам клієнтів і партнерів, а також повсякчасне дотримання власних принципів і цінностей були винятковими За допомогою його методів чимало визначних американських і європейських компаній подолали кризи й ефективно працюють.

У книжці наведено численні поради щодо інвестування в розвиток ідей та підготовку співробітників, що ґрунтуються на особистому досвіді Марвіна Бауера. Цінності й високі моральні стандарти Марвіна Бауера не втрачають актуальності протягом багатьох років.

Книга підійде для тих, хто зацікавлений у створенні, розвитку і процвітанні своєї справи.

"Снігова куля: Воррен Баффет і справа життя", Еліс Шрьодер

Книга про Воррена Баффета / Фото Фабула

Ця книжка є повною біографією людини, яку міжнародні бізнесові кола вважають провидцем і парадоксалістом. Воррен Баффет, американський підприємець, один із найбільш відомих у світі інвесторів, отримав прізвисько "Чарівник з Омахи".

Журналістка Еліс Шрьодер протягом кількох років інтерв'ювала Баффета. Вона детально вивчала історію його промахів і перемог. Еліс розкриває давню таємницю навколо найбагатшої людини світу та показує життя і статки, побудовані завдяки яскравому, натхненному, діловому баченню, широкій ерудиції, чесності та неймовірній складності людської особистості.

Баффет мав безліч свіжих ідей, які генерував чи не щодня. А ще він вчинив найбільший в історії людства акт благодійності.

The Washington Post назвав цю книжку найдокладнішою розповіддю про Воррена Баффета і його світ, яка має стати "біблією" для капіталістів. Видання ще довго залишиться найбільш авторитетною біографією одного з найвизначніших американських інвесторів нашого часу.

"iWoz. Від комп'ютерного ґіка до культу", Стів Возняк, Джина Сміт

Автобіографія Стіва Возняка – ідеальна книга для вихідних / Фото Yakaboo

Життєпис талановитого винахідника Стіва Возняка із властивим йому гумором та оптимізмом. iWoz – одна з найкращих історій про те, як розбагатіти в технологіях. Напрочуд щирі, живі мемуари і проникливий погляд на сучасного винахідника, чий розум ніколи не перестає працювати. Це історія народження компанії і особистісна історія завзятого хлопця, який по-справжньому хотів бути інженером.

Стів Возняк почав технологічну революцію. Він уперше розповідає процес від створення персонального комп'ютера до зростання Apple, як промислового гіганта. Книга дає чудове уявлення про життя Возняка, а також про деякі технічні речі. Сьогодні Стів продовжує змінювати світ, надихаючи своїми знаннями та досвідом і вчить ніколи не забувати про свої мрії.

"Під три чорти турботи! Нумо до роботи!", Річард Бренсон

Річард Бренсон поділився порадами у книзі / Фото World Rated

Річард Бренсон заснував компанію Virgin у далекому 1968 році. У цій книжці він ділиться своїми секретами успіху та захопливими планами на майбутнє.

Сьогодні у складі Virgin Group безліч компаній та ініціатив. Річард Бренсон пояснює, як він збирається вивести свій бізнес на наступний рівень, а також створює нові сфери свого бізнесу. Він визначив, що важливою складовою успіху Virgin є націленість на інтереси та очікування кінцевого споживача. Саме на цьому принципі будується вся політика корпорації, ведеться конкурентна боротьба на ринках збуту.

У виданні Бренсон зібрав важливі уроки та цінні поради людям, які займаються бізнесом, а ще натхненні вислови, які допомагали йому. Книжка має кумедні історії, які траплялися на тривалому шляху Бренсона, розповідь у легкій формі про те, як зростав бізнес і проблеми, з якими стикався Річард на шляху масштабування і розвитку компаній.

"Безономіка. Як Amazon змінює життя", Браян Думайн

"Безономіка" увібрала цікаві факти про Amazon / Фото Книгарні "Є"

Книга, що сповнена цікавими та унікальними фактами про найдорожчу у світі компанію, яка належить одній з найбагатших людей світу. Дюмнай проливає світло на людину, що принесла Amazon феноменальний успіх.

Письменник детально і зрозуміло пояснює, як Джеффрі Безос заснував Amazon за допомогою експертного аналізу даних та психології ринку. Думайн описує зростання бізнесу і дає багато інформації про те, в якому векторі компанію рухає її засновник. Ґрунтуючись на безпрецедентних залаштункових репортажах із джерел всередині та за межами Amazon, книжка розкриває основоположні принципи, які Джефф Безос використовує для досягнення своїх цілей – одержимість клієнтами, постійні інновації та стратегічне управління, що підтримуються штучним інтелектом.

"Якокка: Автобіографія", Лі Якокка

Автобіографі Лі Якокка / Фото Фабула

Відколи Лі Якокка врятував Chrysler Corp. від банкрутства, він став справжньою знаменитістю у світі автомобільного бізнесу.

Автобіографія Лі Якокки – це розповідь про життя і кар’єру, яку той написав у співавторстві з журналістом Вільямом Новаком. Лі звільнили з посади президента Ford і він витяг Chrysler з глибокої кризи. Якокка розповідає, як збирав свою команду з невдоволених колишніх підлеглих "Форда" та звільнених керівників, умовляв постачальників і воював з банками, запроваджував урізання та скорочення в компанії. Завдяки йому на світ з’явились легендарні Mustang і Fiesta і звичні сьогодні засоби безпеки автомобілів. Він справжній професіонал, гуру менеджменту і промислової політики.

Ця книга містить особистий життєпис та історію кар'єрного шляху, управлінський досвід і нотатки менеджера, тут є поради щодо бізнесу, кумедні випадки та роздуми людини, від рішень якої залежала доля окремих людей і величезних компаній.

"Історія Airbnb. Як троє звичайних хлопців підірвали готельну індустрію", Лі Галлахер

Як створили Airbnb – Лі Галлахер розповіла у книзі / Фото Buduy Svoe

Захоплива історія про зухвале підприємництво, що переносить залаштунки відомого стартапу. Дослідницький погляд на стартап журналістки Лі Галлахер і дивовижна закулісна розповідь про створення та розвиток Airbnb, онлайн-платформи з постачання житла у світі. Це історія інновації та стійкості трьох простих хлопців Джо Геббіа, Браяна Ческі та Натана Блечарчика, які потрапили до великого бізнесу.

Спочатку двоє бідних випускників школи промислового та графічного дизайну мали лише одну ідею – вони вигадали, як здавати в оренду надувні ліжка та сніданки, щоб заробити трохи грошей. Пізніше до них приєднався їхній друг програміст Натан Блечарчик. Це вже була концепція того, що тепер відомо, як Airbnb. Платформа відкрила доступ до різнопланових місцевостей і допомагає знайти домівку будь-де у світі.

Лі документує еволюцію їхньої початкової концепції через її безпрецедентне зростання. Вона розкриває історію як зростала ідея хлопців, з якими труднощами вони стикалася, як продовжувала боротися з тисячами ворогів.