Скільки заробили Nike на NFT-проєктах
Згідно з даними Dune Analytics, NFT-проєкти принесли компанії Nike понад 185 мільйонів доларів, що у сім разів більше, ніж дохід Dolce & Gabbana, котрий на другій сходинці. Загалом з токенами бренду спортивного взуття було здійснено понад 67 тисяч транзакцій.
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Дохід від первинних та вторинних продажів
Від первинних продажів цифрових колекцій Nike отримав 93 мільйонів доларів та 92 мільйонів доларів – у вигляді роялті. Обсяг транзакцій від вторинної торгівлі склав 1,29 мільярда доларів.
Найбільші роялті Nike принесли такі колекції:
- CloneX – 38,9 мільйона доларів,
- MNLTH – 24,2 мільйона доларів,
- Mint Vial – 15 мільйонів доларів.
Прибуток компаній від NFT-проєктів / Скриншот з Dune Analytics
Що таке NFT
NFT (абревіатура від англійської "non-fungible token") – це одиниця даних у цифровій книзі, що називається блокчейном, де кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них не взаємозамінний. Іншими словами – це інформація, яка має цінність у криптовалюті. NFT зазвичай створюються шляхом завантаження на аукціон файлів, наприклад, цифрових ілюстрацій.