Сколько заработали Nike на NFT-проектах
Согласно данным Dune Analytics, NFT-проекты принесли компании Nike более 185 миллионов долларов, что в семь раз больше, чем доход Dolce & Gabbana, на второй строчке. В общей сложности с токенами бренда спортивной обуви было совершено более 67 тысяч транзакций.
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Доход от первичных и вторичных продаж
От первоначальных продаж цифровых коллекций Nike получил 93 миллиона долларов и 92 миллиона долларов – в виде роялти. Объем транзакций от вторичной торговли составил 1,29 миллиарда долларов.
Крупнейшие роялти Nike принесли следующие коллекции:
- CloneX – 38,9 миллиона долларов,
- MNLTH – 24,2 миллиона долларов,
- Mint Vial – 15 миллионов долларов.
Прибыль компаний от NFT-проектов / Скриншот из Dune Analytics
Что такое NFT
NFT (абревиатура от английского "non-fungible token") – это единица данных в цифровой книге, называемой блокчейном, где каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент, и поэтому каждый из них не взаимозаменяем. Другими словами – это информация, имеющая ценность в криптовалюте. NFT обычно создаются путём загрузки на аукцион файлов, например, цифровых иллюстраций.