В мире существует немало успешных бизнесменов, готовых с легкостью раскрыть свой секрет успехи. А все для того, чтобы кто-то из читателей почерпнул полезное по их словам и впоследствии превзошел их в своем бизнесе.

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Предлагаем подборку книг, которая может вдохновить на создание собственного бизнеса, раскроет закулисные детали жизни знаменитых богачей, расскажет не только об их взлетах, но и о падениях. А главное покажет, что Джефф Безос, Марвин Бауэр или Уоррен Баффет когда-то тоже были начинающими бизнесменами, которые не знали, с чего же начать. Поэтому устраивайтесь поудобнее и выбирайте книгу для вдохновенных выходных.

7 книг о знаменитых бизнесменах

"Марвин Бауэр, основатель McKinsey & Company", Элизабет Эдершайм

Книга о Марвине Бауэр раскроет стратегии управленческого консалтинга / Фото Фабула

Биография Элизабет Эдершайм рассказывает о Марвине Бауэре, основателе ведущей компании по предоставлению консультационных услуг в области бизнеса. Свою профессию Марвин в буквальном смысле слова изобрел. Он превратил посредственную фирму в ведущую компанию в новой сфере деятельности – управленческий консалтинг.

Марвин Бауэр дал компании новую жизнь, благодаря своей смелости и проницательности решил брать на работу молодежь из университетов и предоставлять им возможность работать непосредственно с лидерами бизнеса. Его приверженность интересам клиентов и партнеров, а также постоянное соблюдение собственных принципов и ценностей были исключительными. С помощью его методов многие видные американские и европейские компании преодолели кризисы и эффективно работают.

В книге приведены многочисленные советы по инвестированию в развитие идей и подготовку сотрудников, основанных на личном опыте Марвина Бауэра. Ценности и высокие моральные стандарты Марвина Бауэра не теряют актуальности в течение многих лет.

Книга подойдет для тех, кто заинтересован в создании, развитии и процветании своего дела.

"Снежный шар: Уоррен Баффет и дело жизни", Элис Шредер

Книга о Воррене Баффете / Фото Фабула

Эта книга является полной биографией человека, которую международные бизнес круги считают провидцем и парадоксалистом. Уоррен Баффет, американский предприниматель, один из самых известных в мире инвесторов, получил прозвище "Волшебник из Омахи".

Журналистка Элис Шредер в течение нескольких лет интервьюировала Баффета. Она подробно изучала историю его промахов и побед. Элис раскрывает давнюю тайну вокруг самого богатого человека мира и показывает жизнь и состояние, построенное благодаря яркому, вдохновенному, деловому видению, широкой эрудиции, честности и невероятной сложности человеческой личности.

У Баффета было множество свежих идей, которые генерировал чуть ли не каждый день. А еще он совершил самый большой в истории человечества акт благотворительности.

The Washington Post назвал эту книгу самым подробным рассказом о Уоррене Баффете и его мире, которая должна стать "библией" для капиталистов. Издание еще долго останется наиболее авторитетной биографией одного из самых выдающихся американских инвесторов нашего времени.

"iWoz. От компьютерного гика к культу", Стив Возняк, Джина Смит

Автобиография Стива Возняка – идеальная книга для выходных / Фото Yakaboo

Жизнеописание талантливого изобретателя Стива Возняка со свойственным ему юмором и оптимизмом. iWoz – одна из лучших историй о том, как разбогатеть на технологиях. Удивительно искренние, живые мемуары и проницательный взгляд на современного изобретателя, чей ум никогда не перестает работать. Это история рождения компании и личностная история упорного парня, который по-настоящему хотел быть инженером.

Стив Возняк начал технологическую революцию. Он впервые рассказывает процесс от создания персонального компьютера до роста Apple как промышленного гиганта. Книга дает прекрасное представление о жизни Возняка, а также о некоторых технических вещах. Сегодня Стив продолжает менять мир, вдохновляя своими знаниями и опытом и учит никогда не забывать о своих мечтах.

"Под три черта заботы! Ну-ка к работе!", Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон поделился советами в книге / Фото World Rated

Ричард Брэнсон основал компанию Virgin в далеком 1968 году. В этой книге он делится своими секретами успеха и увлекательными планами на будущее.

Сегодня в составе Virgin Group множество компаний и инициатив. Ричард Брэнсон объясняет, как он намерен вывести свой бизнес на следующий уровень, а также создает новые сферы своего бизнеса. Он определил, что важной составляющей успеха Virgin есть нацеленность на интересы и ожидания конечного потребителя. Конкретно на этом принципе строится вся политика компании, ведется конкурентноспособная борьба на рынках сбыта.

В издании Брэнсон собрал важные уроки и ценные советы людям, занимающимся бизнесом, а также вдохновенные высказывания, которые помогали ему. Книга имеет забавные истории, случавшиеся на длительном пути Брэнсона, рассказ в легкой форме о том, как рос бизнес и проблемы, с которыми сталкивался Ричард на пути масштабирования и развития компаний.

"Безономика. Как Amazon меняет жизнь", Брайан Думайн

"Безономика" вобрала интересные факты о Amazon / Фото Книжные магазины "Есть"

Книга, полная интересных и уникальных фактов о самой дорогой в мире компании, принадлежащей одной из самых богатых людей мира. Дюмнай проливает свет на человека, принесшего Amazon феноменальный успех.

Писатель подробно и понятно объясняет, как Джеффри Безос основал Amazon посредством экспертного анализа данных и психологии рынка. Думайн описывает рост бизнеса и дает много информации о том, в каком векторе компанию двигает ее учредитель. Основываясь на беспрецедентных закулисных репортажах из источников внутри и за пределами Amazon, книга раскрывает основополагающие принципы, которые Джефф Безос использует для достижения своих целей – одержимость клиентами, постоянные инновации и стратегическое управление, поддерживаемые искусственным интеллектом.

"Якокка: Автобиография", Ли Якокка

Автобиографы Ли Якокка / Фото Фабула

С тех пор как Ли Якокка спас Chrysler Corp. от банкротства, он стал подлинной знаменитостью в мире автомобильного бизнеса.

Автобиография Ли Якокки – это рассказ о жизни и карьере, написанный в соавторстве с журналистом Уильямом Новаком. Ли уволили с должности президента Ford и он извлек Chrysler из глубокого кризиса. Якокка рассказывает, как собирал свою команду из недовольных бывших подчиненных "Форда" и уволенных руководителей, уговаривал поставщиков и воевал с банками, вводил урезание и сокращение в компании. Благодаря ему на свет появились легендарные Mustang и Fiesta и привычные средства безопасности автомобилей. Он подлинный профессионал, гуру менеджмента и промышленной политики.

Эта книга содержит личную жизнеописание и историю карьерного пути, управленческий опыт и заметки менеджера, здесь есть советы по бизнесу, забавные случаи и размышления человека, от решений которого зависела судьба отдельных людей и огромных компаний.

"История Airbnb. Как трое обычных парней взорвали гостиничную индустрию", Ли Галлахер

Как создали Airbnb – Ли Галлахер рассказала в книге / Фото Buduy Svoe

Увлекательная история о дерзком предпринимательстве, переносящем заслуги известного стартапа. Исследовательский взгляд на стартап журналистки Ли Галлахер и удивительный закулисный рассказ о создании и развитии Airbnb, онлайн-платформы по снабжению жильем в мире. Это история инновации и устойчивости трех простых ребят Джо Геббиа, Брайана Чески и Натана Блечарчика, попавших в большой бизнес.

Сначала у двух бедных выпускников школы промышленного и графического дизайна была лишь одна идея – они придумали, как сдавать в аренду надувные кровати и завтраки, чтобы заработать немного денег. Позже к ним присоединился их друг программист Натан Блечарчик. Это уже была концепция того, что теперь известно как Airbnb. Платформа открыла доступ к разноплановым местностям и помогает найти дом где угодно в мире.

Ли документирует эволюцию их первоначальной концепции из-за ее беспрецедентного роста. Она раскрывает историю как росла идея ребят, с какими трудностями они сталкивались, как продолжала бороться с тысячами врагов.