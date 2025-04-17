17 квітня, 14:30
Авто до 5 років: українці купують електро й гібриди, дизель майже зник
Основні тези
- У січні – березні 2025 року українці придбали 12 тисяч вживаних легковиків віком до п'яти років, причому 50% з них були електромобілі.
- Інші типи двигунів розподілились так: бензинові – 32%, гібридні – 9%, дизельні – 7%, з ГБО – 2%.
У січні – березні 2025 року українці придбали 12 тисяч вживаних легковиків віком до п'яти років, ввезених із-за кордону. При цьому найчастіше обирають електро й гібриди, а ось дизель – майже зник.
Які вживані авто купують українці
Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі – вони склали 50% усіх куплених авто. Про це повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.
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Інші типи двигунів розподілились наступним чином:
- бензинові – 32%;
- гібридні – 9%;
- дизельні – 7%;
- з ГБО – 2%.
ТОП-10 моделей
У десятку найпопулярніших моделей вживаних авто віком до 5 років увійшли:
- Tesla Model Y – 1219 авто;
- Tesla Model 3 – 717 авто;
- Kia Niro – 394 авто;
- Nissan Rogue – 342 авто;
- Hyundai Kona – 337 авто;
- Mazda CX-5 – 300 авто;
- Chevrolet Bolt – 290 авто;
- Volkswagen Tiguan – 264 авто;
- Audi E-Tron Sportback – 253 авто;
- Audi Q5 – 247 авто.
Цікаво. Аналітики зазначають, що попит на електрокари продовжує зростати, особливо в категорії авто з пробігом до п’яти років, які поєднують новітні технології та доступнішу ціну в порівнянні з новими машинами.