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17 квітня, 14:30
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Авто до 5 років: українці купують електро й гібриди, дизель майже зник

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У січні – березні 2025 року українці придбали 12 тисяч вживаних легковиків віком до п'яти років, причому 50% з них були електромобілі.
  • Інші типи двигунів розподілились так: бензинові – 32%, гібридні – 9%, дизельні – 7%, з ГБО – 2%. 

У січні – березні 2025 року українці придбали 12 тисяч вживаних легковиків віком до п'яти років, ввезених із-за кордону. При цьому найчастіше обирають електро й гібриди, а ось дизель – майже зник.

Які вживані авто купують українці

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі – вони склали 50% усіх куплених авто. Про це повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.

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Інші типи двигунів розподілились наступним чином:

  • бензинові – 32%;
  • гібридні – 9%;
  • дизельні – 7%;
  • з ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

У десятку найпопулярніших моделей вживаних авто віком до 5 років увійшли:

  1. Tesla Model Y – 1219 авто;
  2. Tesla Model 3 – 717 авто;
  3. Kia Niro – 394 авто;
  4. Nissan Rogue – 342 авто;
  5. Hyundai Kona – 337 авто;
  6. Mazda CX-5 – 300 авто;
  7. Chevrolet Bolt – 290 авто;
  8. Volkswagen Tiguan – 264 авто;
  9. Audi E-Tron Sportback – 253 авто;
  10. Audi Q5 – 247 авто.

Цікаво. Аналітики зазначають, що попит на електрокари продовжує зростати, особливо в категорії авто з пробігом до п’яти років, які поєднують новітні технології та доступнішу ціну в порівнянні з новими машинами.