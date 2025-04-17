Які вживані авто купують українці

Найбільшу частку в цьому сегменті зайняли електромобілі – вони склали 50% усіх куплених авто. Про це повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.

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Інші типи двигунів розподілились наступним чином:

бензинові – 32%;

гібридні – 9%;

дизельні – 7%;

з ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

У десятку найпопулярніших моделей вживаних авто віком до 5 років увійшли:

Tesla Model Y – 1219 авто; Tesla Model 3 – 717 авто; Kia Niro – 394 авто; Nissan Rogue – 342 авто; Hyundai Kona – 337 авто; Mazda CX-5 – 300 авто; Chevrolet Bolt – 290 авто; Volkswagen Tiguan – 264 авто; Audi E-Tron Sportback – 253 авто; Audi Q5 – 247 авто.

Цікаво. Аналітики зазначають, що попит на електрокари продовжує зростати, особливо в категорії авто з пробігом до п’яти років, які поєднують новітні технології та доступнішу ціну в порівнянні з новими машинами.