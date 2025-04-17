Какие подержанные авто покупают украинцы

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – они составили 50% всех купленных авто. Об этом сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.

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Другие типы двигателей распределились следующим образом:

бензиновые – 32%;

гибридные – 9%;

дизельные – 7%;

с ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

В десятку самых популярных моделей подержанных авто в возрасте до 5 лет вошли:

Tesla Model Y – 1219 авто; Tesla Model 3 – 717 авто; Kia Niro – 394 авто; Nissan Rogue – 342 авто; Hyundai Kona – 337 авто; Mazda CX-5 – 300 авто; Chevrolet Bolt – 290 авто; Volkswagen Tiguan – 264 авто; Audi E-Tron Sportback – 253 авто; Audi Q5 – 247 авто.

Интересно. Аналитики отмечают, что спрос на электрокары продолжает расти, особенно в категории авто с пробегом до пяти лет, которые сочетают новейшие технологии и доступную цену по сравнению с новыми машинами.