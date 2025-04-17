Какие подержанные авто покупают украинцы

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электромобили – они составили 50% всех купленных авто. Об этом сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.

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Другие типы двигателей распределились следующим образом:

  • бензиновые – 32%;
  • гибридные – 9%;
  • дизельные – 7%;
  • с ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

В десятку самых популярных моделей подержанных авто в возрасте до 5 лет вошли:

  1. Tesla Model Y – 1219 авто;
  2. Tesla Model 3 – 717 авто;
  3. Kia Niro – 394 авто;
  4. Nissan Rogue – 342 авто;
  5. Hyundai Kona – 337 авто;
  6. Mazda CX-5 – 300 авто;
  7. Chevrolet Bolt – 290 авто;
  8. Volkswagen Tiguan – 264 авто;
  9. Audi E-Tron Sportback – 253 авто;
  10. Audi Q5 – 247 авто.

Интересно. Аналитики отмечают, что спрос на электрокары продолжает расти, особенно в категории авто с пробегом до пяти лет, которые сочетают новейшие технологии и доступную цену по сравнению с новыми машинами.