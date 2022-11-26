Такі багаті, як Ілон Маск чи Білл Гейтс: наймолодші мільярдери у світі

Мільярдери можуть бути молодшими, ніж ми думаємо. Виявляється, що стати найбагатшими людьми у світі цілком реально й у 18 років.

Хто вони – наймолодші мільярдери у світі

Ілон Маск, Білл Гейтс і Джефф Безос – відомі імена, коли йдеться про найбагатших людей світу. Однак вони не наймолодші мільярдери, які існують сьогодні.

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До прикладу, Кім Чон Йон, донька-підліток Кім Чон Чжу (той, що засновник гіганта онлайн-ігор "Nexon"), станом на листопад 2022 року є наймолодшою мільярдеркою у світі.

може похвалитися такими популярними інтерактивними онлайн-іграми, як MapleStory та KartRider.

Коли помер Кім Чон Чжу цієї зими у віці 54 років, певні частки компанії перейшли у спадок двом його дочкам. Наймолодшій з них 18 років. Її частка коштує 2,5 мільярда доларів.

Раніше титул наймолодшого мільярдера належав Кевіну Девіду Леманну, власнику провідної німецької мережі аптек. Відтак, 20-річний Кевін володіє 50% "Drogerie Markt" (DM) і отримує 12 мільярдів доларів щорічного доходу.

Мільярдер, що заробив свої статки самостійно

Станом на листопад 2022 року, Олександр Ван є наймолодшим мільярдером, який заробив сам. Він входить у Топ-5 наймолодших мільярдерів. У віці 25 років Олександр має статки в 1 мільярд доларів.

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Кинувши Массачусетський технологічний інститут, Ван заснував компанію в 19 років разом зі співзасновницею Люсі Го. Його компанія зі штучного інтелекту "Scale AI", що базується в Сан-Франциско, оцінили в 7,3 мільярда доларів.

А у 2018 році Ван разом зі своєю компанією потрапив до списку "Forbes 30 under 30 Enterprise Technology".

Топ-5 наймолодших мільярдерів за версією Forbes:

Кім Чон Йон, 18 років

Кевін Девід Леманн, 20 років

Олександр Ван, 25 років

Педро Франческі, 25 років

Ван Зелонг, 25 років