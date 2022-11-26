Кто они – самые молодые миллиардеры в мире

Илон Маск, Билл Гейтс и Джефф Безос – известные имена, когда речь идет о самых богатых людях мира. Однако они не самые молодые миллиардеры, существующие сегодня.

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К примеру, Ким Чон Йон, дочь-подросток Ким Чон Чжу (тот, что основатель гиганта онлайн-игр "Nexon"), по состоянию на ноябрь 2022 года является самой молодой миллиардершей в мире.

Компания "Nexon" может похвастаться такими популярными интерактивными онлайн-играми, как MapleStory и KartRider.

Когда умер Ким Чон Чжу этой зимой в возрасте 54 лет, некоторые доли компании перешли по наследству двум его дочерям. Самой молодой из них 18 лет. Ее доля стоит 2,5 миллиарда долларов.

Ранее титул младшего миллиардера принадлежал Кевину Дэвиду Леманну, владельцу ведущей немецкой сети аптек. Следовательно, 20-летний Кевин владеет 50% "Drogerie Markt" (DM) и получает 12 миллиардов долларов ежегодного дохода.

Миллиардер, заработавший свое состояние самостоятельно

На ноябрь 2022 года Александр Ван является самым молодым миллиардером, который заработал сам. Он входит в Топ-5 самых молодых миллиардеров. В возрасте 25 лет Александр имеет состояние в 1 миллиард долларов.

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Бросив Массачусетский технологический институт, Ван основал компанию в 19 лет вместе с соучредительницей Люси Го. Его компания по искусственному интеллекту "Scale AI", базирующаяся в Сан-Франциско, оценили в 7,3 миллиарда долларов.

А в 2018 году Ван вместе со своей компанией попал в список Forbes 30 under 30 Enterprise Technology.

Топ-5 самых молодых миллиардеров по версии Forbes:

Ким Чон Йон, 18 лет

Кевин Дэвид Леманн, 20 лет

Александр Ван, 25 лет

Педро Франчески, 25 лет

Ван Зелонг, 25 лет

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