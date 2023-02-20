Понад 81 мільярд доларів: який бізнес став найприбутковішим у 2022 році
Джерело:ResearchAndMarkets.com
За минулий рік найбільш гнучким в умовах війни бізнесом виявився гемблінг. Цей бізнес також став й найбільш прибутковим в Україні, а до 2026 року потенціал ринку оцінюється у понад 115 мільярдів доларів.
Прибутковий бізнес
Гемблінг демонструє шалені прибутки не лише на території України, але й загалом на світовій бізнес-арені протягом останніх років. Переважно цьому сприяють:
- розвиток технологій,
- пандемія та обмеження пов'язані з нею.
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Український гемблінг не пасе задніх й активно інтегрується у світовий ринок азартних ігор. Також зауважимо, що гемблінг виявися досить стійким та гнучким в умовах війни, що підтверджують надходження до бюджету.За результатами 2022 року заплановані бюджетні надходження від грального бізнесу були виконані на 98%. Зауважимо, що, наприклад, митниця виконала план лише на 60%.
Потенціал гемблінгу
- До 2026 року ринок зросте до 115,13 мільярда доларів, тоді як за підсумками минулого року продемонстрував зростання до 81,08 мільярда доларів.
- За 2022 рік індустрія показала зростання на рівні 10,4%.
- Трендами подальшого розвитку ринку стануть технології Blockchain, IoT і VR.
Перспективи грального ринку
Згідно з дослідженням аналітиків ResearchAndMarkets.com, онлайн-гемблінг має чудові перспективи для розвитку у Східній Європі. Це, своєю чергою, означає, що Україна також має чудові перспективи для розвитку індустрії азартних ігор.
Ба більше, за умов запровадженні необхідних законодавчих змін Україна спроможна стати регіональним лідером у цій сфері.
Найбільші шанси на стрімкий розвиток має саме онлайн-сегмент ринку азартних ігор
- Це пов’язано перш за все з постійним зростанням обсягів користування мобільними пристроями.
- Також віртуальні платформи здатні швидше адаптуватись до законодавчих змін на відміну від наземних гральних закладів, які потребують більше часу та коштів.
- Онлайн-гемблінг активніше застосовує сучасні IT-технології, що суттєво прискорює розвиток сфери, її адаптацію до будь-яких змін, навіть умов воєнного часу.