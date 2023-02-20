Понад 81 мільярд доларів: який бізнес став найприбутковішим у 2022 році

За минулий рік найбільш гнучким в умовах війни бізнесом виявився гемблінг. Цей бізнес також став й найбільш прибутковим в Україні, а до 2026 року потенціал ринку оцінюється у понад 115 мільярдів доларів.

Прибутковий бізнес

Гемблінг демонструє шалені прибутки не лише на території України, але й загалом на світовій бізнес-арені протягом останніх років. Переважно цьому сприяють:

розвиток технологій,

пандемія та обмеження пов'язані з нею.

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Український гемблінг не пасе задніх й активно інтегрується у світовий ринок азартних ігор. Також зауважимо, що гемблінг виявися досить стійким та гнучким в умовах війни, що підтверджують надходження до бюджету.

Потенціал гемблінгу

До 2026 року ринок зросте до 115,13 мільярда доларів, тоді як за підсумками минулого року продемонстрував зростання до 81,08 мільярда доларів.

За 2022 рік індустрія показала зростання на рівні 10,4%.

Трендами подальшого розвитку ринку стануть технології Blockchain, IoT і VR.

За результатами 2022 року заплановані бюджетні надходження від грального бізнесу були виконані на 98%. Зауважимо, що, наприклад, митниця виконала план лише на 60%

Перспективи грального ринку

Збільшення кількості смартфонів із покращеним доступом до Інтернету сприяє зростанню ринку.

Згідно з дослідженням аналітиків ResearchAndMarkets.com, онлайн-гемблінг має чудові перспективи для розвитку у Східній Європі. Це, своєю чергою, означає, що Україна також має чудові перспективи для розвитку індустрії азартних ігор.

Ба більше, за умов запровадженні необхідних законодавчих змін Україна спроможна стати регіональним лідером у цій сфері.

Найбільші шанси на стрімкий розвиток має саме онлайн-сегмент ринку азартних ігор