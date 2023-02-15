Де на іграх можна заробити найбільше

Найсприятливіший ринок для заробітку на відеоіграх – Китай, США та Японія, де дохід складає від 20 мільярдів доларів й сягає майже 50 мільярдів доларів.

Читайте також IT-послуги можуть стати українським бестселером за кордоном: актуальне дослідження ринку

Варто зауважити, що у Бразилії гравців у ігровій сфері майже 103 мільйони, однак дохід складає лише 2,6 мільярда тоді як у Японії залучених у відео ігри на 30 тисяч менше, однак дохід чи не в десятеро більший.

Дохід Китаю, США та Японії від відео ігор склав майже 111 мільярдів доларів / Фото Unsplash

Також, судячи з даних Newzoo, хоча й Китай очолює рейтинг країн, які заробляють на іграх найбільше, проте, якщо співвіднести кількість гравців й дохід, – у лідерах явно будуть США. Дохід від ігор США та Китаю відрізняється лише на 0,8 мільярда, а от кількість учасників у США у 3,5 раза менша – 209,8 проти 744,1 мільйона осіб.

Зверніть увагу! Доходи базуються на споживчих витратах у кожній країні та не включають продажі апаратного забезпечення, податки, послуги між компаніями, а також доходи від азартних ігор і ставок онлайн.

Як заробляти на відеоіграх

Як заробити підприємцю

Що стосується заробітку на відео іграх, як суто додатку, то тут існує три способи монетизації:

купівля у додатку;

заробіток на рекламі, яка може бути, наприклад, мотивованою, коли за перегляд певної кількості роликів гравець отримує бонус;

платна підписка.

Заробити на відео іграх може не лише підприємець, але й гравець / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Якщо захочете розвивати бізнес в ігровій сфері, то перш ніж запускати гру, її потрібно протестувати у маркетах, де ви плануєте її продавати. Ви можете це зробити самі, або ж скористатись послугами тестових рекламних компаній, які розрахують LTV (кільки прибутку принесе бізнесу один клієнт за весь час взаємодії з ним) для потрібного ринку.

Як заробити гравцю:

на чемпіонатах з кіберспорту;

проводячи трансляції на TWITCH та інших платформах (системи донатів);

розробка платних ігор із вбудованими покупками.

Цікавий факт! Китайські розробники запустили 2 – 3 роки тому гру Genshin Impact в жанрі action-adventure з відкритим світом та елементами RPG. Старт Genshin Impact став наймасовішим серед китайських ігор, за кілька годин після запуску кількість глядачів трансляцій на Twitch перевищила 110 тисяч. Гра зібрала майже 3,7 мільярда доларів за рік, що стало найвищим виторгом за всю історію випуску відеоігор.

Специфіка китайського ринку

Як привабити цільову аудиторію

Варто зауважити, що китайські гравці досить вибагливі до якості контенту та менше схильні платити за встановлення гри. Тож аби привабити та примножувати цільову аудиторію найкраще підходить метод F2P.

Довідка: F2P (Free-to-play) – це ігри, які надають гравцям безкоштовний доступ до значної частини гри. Існує кілька видів бізнес-моделей F2P. Найпоширеніша заснована на моделі програмного забезпечення freemium.

Звичайно у підприємця, завжди є ризик, що залучені гравці через метод F2P так і залишаться безкоштовними гравцями. Однак це зовсім не означає, що ви не зможете зароблять на грі. Наприклад, щоб відкрити якісь нові функції, ви можете крутити рекламу або ж закріпити рекламні банери.

Також, якщо у вашій грі будуть гравці, які користуються безкоштовною підпискою та платною, то ваш дохід навпаки зросте.

Ваш дохід від відеоігор залежатиме від залучення гравців у гру / Фото Unsplash

Вдала реклама та прості ігри

Щоб розкрутити будь-який продукт, необхідна реклама, а влучна ще й заощадить ваші гроші. Якщо говорити про відеоігри, то досить хороший варіант – реклама всередині вже популярних ігор. Адже є висока ймовірність, що геймер зацікавиться схожою тематикою. Таким чином ваша реклама буде серед потенційних користувачів постійно.

Загалом ринок відеоігор у кожній країні відрізняється й має свою специфіку. Якщо говорити про китайський, то там гравці надають перевагу простим іграм й масово йдуть з додатка, коли він стає занадто складним. Яскравим прикладом є Tencent, який відклав випуск нової версії гри Tower of Saviors у Китаї через те, що та виявилася надто складною.

Зверніть увагу! За статистикою, 9 із 10 китайців натискають на рекламу, особливо, якщо вона використовує відео. Але варто пам'ятати також й про те, що будь-якого гравця, залученого до процесу реклама дратуватиме, тож не зловживайте цим інструментом.

Швидка оплата та VIP акаунти

Перед тим як запускати гру подумайте про швидку оплату у декілька кліків. Однак тут також варто зважати на ринок на якому ви бажаєте розвивати бізнес. Адже у якійсь країні може не працювати Apple Pay, PayPal тощо. Якщо говорити про китайський ринок, то варто додати оплату через Alipay чи UnionPay.

Ви можете монетизувати деякі функції, як от, наприклад, повернення активності вашому герою не втрачаючи пройдені рівні, але за гроші.

Також в Китаї користуються популярністю VIP акаунти, де гравці купують підписки й протягом певного часу (тиждень або місяць) користуються VIP привілеями. Наприклад отримання додаткового досвіду, прискореного будівництва, знижки на покупку обладнання, зброї тощо.