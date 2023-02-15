Где на играх можно заработать больше всего
Самый благоприятный рынок для заработка на видеоиграх – Китай, США и Япония, где доход составляет от 20 миллиардов долларов до почти 50 миллиардов долларов.
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Следует отметить, что в Бразилии игроков в игровой сфере почти 103 миллиона, однако доход составляет лишь 2,6 миллиарда, тогда как в Японии привлеченных в видео игры на 30 тысяч меньше, однако доход едва ли не в десятеро больше.
Выручка Китая, США и Японии от видео игр составила почти 111 миллиардов долларов / Фото Unsplash
Также, судя по данным Newzoo, хоть и Китай возглавляет рейтинг стран, которые зарабатывают на играх больше всего, однако, если соотнести количество игроков и доход, – в лидерах явно будут США. Доход от игр США и Китая отличается всего на 0,8 миллиарда, а вот количество участников в США в 3,5 раза меньше – 209,8 против 744,1 миллиона человек.
Как зарабатывать на видеоиграх
Как заработать предпринимателю
Что касается заработка на видео играх, как чисто приложение, то здесь существует три способа монетизации:
- покупка в приложении;
- заработок на рекламе, которая может быть, например, мотивированной, когда за просмотр определенного количества роликов игрок получает бонус;
- платная подписка.
Заработать на видео играх может не только предприниматель, но и игрок / Фото Unsplash
Как заработать игроку:
- на чемпионатах по киберспорту;
- проводя трансляции на TWITCH и других платформах (системы донатов);
- разработка платных игр со встроенными покупками.
Специфика китайского рынка
Как привлечь целевую аудиторию
Следует отметить, что китайские игроки достаточно требовательны к качеству контента и менее склонны платить за установку игры. Чтобы привлечь и приумножать целевую аудиторию лучше всего подходит метод F2P.
Конечно у предпринимателя всегда есть риск, что привлеченные игроки через метод F2P так и останутся бесплатными игроками. Однако это совсем не значит, что вы не сможете заработать на игре. Например, чтобы открыть какие-то новые функции, вы можете крутить рекламу или закрепить рекламные баннеры.
Также если в вашей игре будут игроки, которые пользуются бесплатной подпиской и платной, то ваш доход наоборот вырастет.
Ваш доход от видеоигр будет зависеть от привлечения игроков в игру / Фото Unsplash
Удачная реклама и простые игры
Чтобы раскрутить любой продукт, необходима реклама, а меткая еще и сэкономит ваши деньги. Если говорить о видеоиграх, то достаточно хороший вариант – реклама внутри уже популярных игр. Ведь высока вероятность, что геймер заинтересуется похожей тематикой. Таким образом, ваша реклама будет среди потенциальных пользователей постоянно.
В целом, рынок видеоигр в каждой стране отличается и имеет свою специфику. Если говорить о китайском, то там игроки предпочитают простые игры и массово уходят из приложения, когда он становится слишком сложным. Ярким примером является Tencent, отложивший выпуск новой версии игры Tower of Saviors в Китае из-за того, что та оказалась слишком сложной.
Быстрая оплата и VIP аккаунты
Перед тем как запускать игру, подумайте о скорой оплате в несколько кликов. Однако здесь также стоит учитывать рынок, на котором вы хотите развивать бизнес. Ведь в какой-то стране может не работать Apple Pay, PayPal и так далее. Если говорить о китайском рынке, то следует добавить оплату через Alipay или UnionPay.
Вы можете монетизировать некоторые функции, как, например, возвращение активности вашему герою не теряя пройденные уровни, но за деньги.
Также в Китае пользуются популярностью VIP аккаунты, где игроки покупают подписки и в течение определенного времени (неделя или месяц) пользуются VIP привилегиями. Например, получение дополнительного опыта, ускоренного строительства, скидки на покупку оборудования, оружия и так далее.