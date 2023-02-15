Где на играх можно заработать больше всего

Самый благоприятный рынок для заработка на видеоиграх – Китай, США и Япония, где доход составляет от 20 миллиардов долларов до почти 50 миллиардов долларов.

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Следует отметить, что в Бразилии игроков в игровой сфере почти 103 миллиона, однако доход составляет лишь 2,6 миллиарда, тогда как в Японии привлеченных в видео игры на 30 тысяч меньше, однако доход едва ли не в десятеро больше.

Выручка Китая, США и Японии от видео игр составила почти 111 миллиардов долларов / Фото Unsplash

Также, судя по данным Newzoo, хоть и Китай возглавляет рейтинг стран, которые зарабатывают на играх больше всего, однако, если соотнести количество игроков и доход, – в лидерах явно будут США. Доход от игр США и Китая отличается всего на 0,8 миллиарда, а вот количество участников в США в 3,5 раза меньше – 209,8 против 744,1 миллиона человек.

Обратите внимание! Доходы базируются на потребительских расходах в каждой стране и не включают в себя продажи аппаратного обеспечения, налоги, услуги между компаниями, а также доходы от азартных игр и ставок онлайн.

Как зарабатывать на видеоиграх

Как заработать предпринимателю

Что касается заработка на видео играх, как чисто приложение, то здесь существует три способа монетизации:

покупка в приложении;

заработок на рекламе, которая может быть, например, мотивированной, когда за просмотр определенного количества роликов игрок получает бонус;

платная подписка.

Заработать на видео играх может не только предприниматель, но и игрок / Фото Unsplash

Обратите внимание! Если хотите развивать бизнес в игровой сфере, то прежде чем запускать игру, ее нужно протестировать в маркетах, где вы планируете ее продавать. Вы можете это сделать сами или воспользоваться услугами тестовых рекламных компаний, которые рассчитают LTV (сколько прибыли принесет бизнесу один клиент за все время взаимодействия с ним) для нужного рынка.

Как заработать игроку:

на чемпионатах по киберспорту;

проводя трансляции на TWITCH и других платформах (системы донатов);

разработка платных игр со встроенными покупками.

Интересный факт! Китайские разработчики запустили 2 – 3 года назад игру Genshin Impact в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG. Старт Genshin Impact стал самым массовым среди китайских игр, через несколько часов после запуска количество зрителей трансляций на Twitch превысило 110 тысяч. Игра собрала почти 3,7 миллиарда долларов в год, что стало самой высокой выручкой за всю историю выпуска видеоигр.

Специфика китайского рынка

Как привлечь целевую аудиторию

Следует отметить, что китайские игроки достаточно требовательны к качеству контента и менее склонны платить за установку игры. Чтобы привлечь и приумножать целевую аудиторию лучше всего подходит метод F2P.

Справка: F2P (Free-to-play) – это игры, которые предоставляют игрокам бесплатный доступ к значительной части игры. Существует несколько видов бизнес-моделей F2P. Самая распространенная, основанная на модели программного обеспечения freemium.

Конечно у предпринимателя всегда есть риск, что привлеченные игроки через метод F2P так и останутся бесплатными игроками. Однако это совсем не значит, что вы не сможете заработать на игре. Например, чтобы открыть какие-то новые функции, вы можете крутить рекламу или закрепить рекламные баннеры.

Также если в вашей игре будут игроки, которые пользуются бесплатной подпиской и платной, то ваш доход наоборот вырастет.

Ваш доход от видеоигр будет зависеть от привлечения игроков в игру / Фото Unsplash

Удачная реклама и простые игры

Чтобы раскрутить любой продукт, необходима реклама, а меткая еще и сэкономит ваши деньги. Если говорить о видеоиграх, то достаточно хороший вариант – реклама внутри уже популярных игр. Ведь высока вероятность, что геймер заинтересуется похожей тематикой. Таким образом, ваша реклама будет среди потенциальных пользователей постоянно.

В целом, рынок видеоигр в каждой стране отличается и имеет свою специфику. Если говорить о китайском, то там игроки предпочитают простые игры и массово уходят из приложения, когда он становится слишком сложным. Ярким примером является Tencent, отложивший выпуск новой версии игры Tower of Saviors в Китае из-за того, что та оказалась слишком сложной.

Обратите внимание! По статистике, 9 из 10 китайцев оказывают давление на рекламу, особенно, если она использует видео. Но стоит помнить также и о том, что любого игрока, вовлеченного в процесс, реклама будет раздражать, поэтому не злоупотребляйте этим инструментом.

Быстрая оплата и VIP аккаунты

Перед тем как запускать игру, подумайте о скорой оплате в несколько кликов. Однако здесь также стоит учитывать рынок, на котором вы хотите развивать бизнес. Ведь в какой-то стране может не работать Apple Pay, PayPal и так далее. Если говорить о китайском рынке, то следует добавить оплату через Alipay или UnionPay.

Вы можете монетизировать некоторые функции, как, например, возвращение активности вашему герою не теряя пройденные уровни, но за деньги.

Также в Китае пользуются популярностью VIP аккаунты, где игроки покупают подписки и в течение определенного времени (неделя или месяц) пользуются VIP привилегиями. Например, получение дополнительного опыта, ускоренного строительства, скидки на покупку оборудования, оружия и так далее.