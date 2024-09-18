У найстарішої недільної газети світу може змінитися власник
18 вересня 2024, 12:02Читать новость на русском
Джерело:Tortoise Media
Новим власником газети The Observer може стати інтернет-стартап Tortoise Media. Як відомо, стартап вже веде перемовини з Guardian Media Group щодо купівлі газети.
Кому може належати The Observer
В Tortoise Media повідомляють, що обидві компанії погодилися розпочати офіційні та ексклюзивні переговори щодо купівлі The Observer.
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Втім в Guardian зауважили, що подробиці переговорів залишаються "комерційною таємницею".
Що відомо про найстарішу недільну газетуThe Observer існує вже понад 230 років. Її було засновано у 1791 році. Згодом вона стала окремою дочірньою газетою The Guardian після того, як у 1993 році її придбала компанія GMG.
Ще раніше GMG повідомила про спад річного виторгу за 12 місяців до 257,8 мільйона фунтів стерлінгів. Після цієї новини розпочалися переговори про продаж The Observer.
- Tortoise хочуть інвестувати 25 мільйонів фунтів стерлінгів, а це 33,1 мільйона доларів, у британське видання протягом наступних 5 років.
- Крім того, там погодилися випускати друковану версію газети.
- У 2019 році Tortoise запустив колишній директор новин BBC, редактор газети The Times Джеймс Гардінг та колишній посол США у Великій Британії Метью Барзун.