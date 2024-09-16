Що відомо про вихід банку із Росії

З 15 листопада російський підрозділ банку закриє своє останнє відділення, яке обслуговувало роздрібних клієнтів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву "Сітібанку".

Читайте також: США вдарили санкціями по російському ІТ-сектору: як гіганти підтримали ініціативу

Річ у тім, що Citigroup ще на початку 2021 року оголосила про намір продати свій роздрібний бізнес у Росії. Після вторгнення Росії в Україну компанія вирішила фактично припинити свою діяльність на цьому ринку.

Цікаво! У Росії на початку 2024 року сукупні активи іноземних кредитних організацій досягли лише 66 мільярдів доларів. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році до війни, коли показник становив 119 мільярдів доларів.

Відтак, з 20 вересня всі дебетові карти "Сітібанку" припинять свою роботу, а вже з 25 вересня також зупиняться операції через Систему швидких платежів ЦП, включаючи перекази, отримання готівки на терміналі та покупки за QR-кодом.