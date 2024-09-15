Гайки закручуються

На російські ІТ-компанії чекають ще більш складні часи. Популярні компанії та сервіси оголосили про вихід з російського ринку та припинення роботи з російськими користувачами.

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Росіяни вже відреагували "радісною" обіцянкою перейти на вітчизняні Linux-продукти, однак є великі сумніви в тому, що ті зможуть замінити ПО західних компаній.

Без яких можливостей залишилися росіяни

Google більше не реєструє нових користувачів з Росії, а місцевим блогерам заблокував можливість заробляти через AdSense. Про повний вихід з російського ринку повідомили Atlassian, Jira, Trello by Atlassian, Confluence.

Microsoft повністю відключив росіян від своїх хмарних сервісів, а Miro скасував обслуговування білоруських та російських акаунтів. Notion теж тепер недоступний у Росії, SlackHQ теж йде з ринку окупантів, про цей самий крок повідомили SAP і Oracle.

Санкції також забороняють американським компаніям надавати росіянам послуги з ІТ-консалтингу, дизайну, підтримку та хмарні сервіси.