Кому может принадлежать The Observer

В Tortoise Media сообщают, что обе компании согласились начать официальные и эксклюзивные переговоры о покупке The Observer.

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Впрочем, в Guardian отметили, что подробности переговоров остаются "коммерческой тайной".

Что известно о старейшей воскресной газете The Observer существует уже более 230 лет. Она была основана в 1791 году. Впоследствии она стала отдельной дочерней газетой The Guardian после того, как в 1993 году ее приобрела компания GMG.

Еще раньше GMG сообщила о спаде годовой выручки за 12 месяцев до 257,8 миллиона фунтов стерлингов. После этой новости начались переговоры о продаже The Observer.