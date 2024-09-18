Кому може належати The Observer

В Tortoise Media повідомляють, що обидві компанії погодилися розпочати офіційні та ексклюзивні переговори щодо купівлі The Observer.

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Втім в Guardian зауважили, що подробиці переговорів залишаються "комерційною таємницею".

Що відомо про найстарішу недільну газету The Observer існує вже понад 230 років. Її було засновано у 1791 році. Згодом вона стала окремою дочірньою газетою The Guardian після того, як у 1993 році її придбала компанія GMG.

Ще раніше GMG повідомила про спад річного виторгу за 12 місяців до 257,8 мільйона фунтів стерлінгів. Після цієї новини розпочалися переговори про продаж The Observer.