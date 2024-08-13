Найважливіший прибуток: як отримати максимум від людського капіталу

Людський ресурс – найбільша цінність будь-якого бізнесу. І для тих, хто хоче бути попереду, важливо навчитися отримувати з нього максимальний прибуток.

Інвестувати у розвиток працівників – це ще не означає використати їх потенціал на повну, розповідає Бізнес 24. Важливо врахувати ще кілька факторів, аби ваша компанія стрімко зростала та розвивалася.

Читайте також Як бізнесу виділятися серед конкурентів: три дієві поради

Разом зі Škoda розповідаємо про активності, фокус на яких гарантує, що такі важливі людські ресурси та зусилля не витрачаються надарма.

Правильні завдання для правильних людей

Як би ми не працювали над всестороннім розвитком, завжди залишаться зони, в яких ми не надто сильні. І коли випадає завдання в їх межах, то варто очікувати не найкращого результату, а фрустрації.

Правильно оцінюйте компетенції людей / Фото picography

Дізнайтеся, вирішення яких завдань мотивує ваших працівників та делегуйте їм саме цю роботу. Інколи краще переглянути компетенції та обов'язки певної позиції, аніж беззмістовно втрачати людиногодини на виконання тривіальної роботи.

Відкрита комунікація

Перетворіть свою компанію на середовище, де співробітники можуть вільно висловлювати свої ідеї та пропозиції. Це сприяє інноваціям в процесах і дозволяє швидше реагувати на проблеми або чіплятися за можливості.

Ключ до успіху захований у комунікації / Фото picography

Побудуйте свою корпоративну культуру довкола щирості та відвертості, і тоді ви опинитеся на якісно новому рівні. Інтрижки та тихе незадоволення забирають багато часу та ресурсу працівників, але взамін не дають жодного корисного досвіду.

Бажання винагороди в нас у крові

Створіть бонусну систему, яка мотивує досягати високих результатів вже зараз, а не розтягувати процес на квартал чи рік. Через надлишок дофаміну усім важко концентруватися на відкладеному задоволенні, тож краще передати відповідальність за час, через який можна отримати бонус, на самих працівників.

Винагорода – найкращий мотиватор / Фото picography

Окрім того, важливо регулярно говорити із співробітниками про їхню кар'єру та нові можливості. Вони чітко розумітимуть, що їм бракує для нової позиції чи вищої зарплати, а ви будете впевнені, що вони працюють на максимумі своїх можливостей.

Отримуй більше з правильним авто

Усім, хто відкриває власну справу, варто пам'ятати, що бізнес – це рух та розвиток. Розв'язувати сотні завдань та проблем легше з допомогою автомобіля, що поєднує зручність та комфорт. Як-от кросовер Škoda Kamiq.

Škoda Kamiq – прекрасний "партнер" для розвитку бізнесу / Фото Škoda

Оновлений Škoda Kamiq – це саме той випадок, коли компактний не означає простий. В цьому випадку – якраз навпаки. Вже в початковій комплектації водій користуватиметься повністю цифровою панеллю приладів. Центральний дисплей розважальної системи має розмір 9 дюймів, на нього виводиться інформація зі смартфона. Для телефону є власне місце, з індукційною підзарядкою та охолодженням.

Компактні розміри Škoda Kamiq (довжина 4,25 м) та збільшений до 18 см кліренс дозволяють використовувати цей автомобіль на тісних міських вуличках. Його можна легко припаркувати у тісному закутку або виїхати на бордюр. Висока посадка та камера заднього виду робить огляд з Kamiq легким та інформативним.

Оновлений Škoda Kamiq отримав вибір з двох двигунів – 1,0-літрового на 115 к.с. та 1,5-літрового на 150 сил. Обидва бензинових турбомотори комплектуються надійною автоматизованою коробкою передач 7DSG. Ці силові агрегати поєднують активне прискорення (до сотні за 8 – 10 секунд) з комфортом від їзди на "автоматі". При цьому витрата пального теж приємно здивує – 5,2 – 5,6 літра на 100 кілометрів у комбінованому режимі.

Kamiq можна вибрати в одній з двох комплектацій та доповнити індивідуальними пакетами. Вже в стартовій версії Essence доступні цифрова панель приладів та центральний екран, LED-фари, кондиціонер та безпровідна інтеграція зі смартфоном. Комплектація Selection доповнена "зимовим пакетом", клімат-контролем, легкосплавними дисками та запуском кнопкою. Також не варто забувати про "розумні рішення" Škoda – мобільний додаток, захисну накладку на двері, лійку в бачок омивача та багато іншого.